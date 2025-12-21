نهاية مبكرة لتجربة فيغولي والعبيدي في دوري نجوم العراق.. ما القصة؟

وكان أمانة ، العائد إلى ، قد تعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ عمل الفريق على تعزيز صفوفه بعدة صفقات لرفع المستوى الفني.وذكر في بيان عبر حساباته الرسمية: "يتقدم بغداد بالشكر والتقدير إلى اللاعبين والتونسي حمدي ، على ما قدماه من التزام خلال فترة وجودهما مع فريقنا".وأضاف: "يؤكد النادي أن عملية فسخ العقد تمت بالتراضي، في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والتفاهم، متمنين لهما دوام التوفيق والنجاح في محطاتهما المقبلة، سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي".وبحسب، فان الجهاز الفني للفريق العراقي، بقيادة المدرب ، اجتمع مع الإدارة لتقييم وضع الفريق وإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاعبين، ومن بينهم فيغولي والعبيدي.وأكد الجهاز الفني أن أرقام الثنائي كانت ضعيفة جداً في الفترة الماضية، إذ لم يتمكنا من تحقيق الإضافة المطلوبة للفريق، وبالتالي قررت الإدارة إنهاء عقد اللاعبين بعد جلسة تراضٍ معهما.النجم الجزائري فيغولي، لعب مع فريق أمانة بغداد أربع مباريات في دوري نجوم ، فيما خاض مباراتين في وسجل هدفاً واحداً في مرمى مصافي الجنوب.في المقابل، لعب المهاجم حمدي العبيدي ست مباريات في دوري نجوم العراق، كما خاض مباراتين في العراق، لكنه لم يتمكن من ترك بصمته بتسجيل الأهداف.ويحتل فريق أمانة بغداد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري نجوم العراق، برصيد 9 نقاط، بعدما خاض الفريق 7 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات.