نهاية مبكرة لتجربة فيغولي والعبيدي في دوري نجوم العراق.. ما القصة؟

وكان أمانة بغداد
، العائد إلى دوري نجوم العراق
، قد تعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ عمل الفريق على تعزيز صفوفه بعدة صفقات لرفع المستوى الفني.
وذكر نادي أمانة بغداد
في بيان عبر حساباته الرسمية: "يتقدم نادي أمانة
بغداد بالشكر والتقدير إلى اللاعبين الجزائري سفيان فيغولي
والتونسي حمدي العبيدي
، على ما قدماه من التزام خلال فترة وجودهما مع فريقنا".
وأضاف: "يؤكد النادي أن عملية فسخ العقد تمت بالتراضي، في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والتفاهم، متمنين لهما دوام التوفيق والنجاح في محطاتهما المقبلة، سواء على الصعيد الرياضي أو الشخصي".
نتائج تقييم فيغولي والعبيدي من قبل أمانة بغداد
وبحسب Winwin
، فان الجهاز الفني للفريق العراقي، بقيادة المدرب أحمد خلف
، اجتمع مع الإدارة لتقييم وضع الفريق وإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاعبين، ومن بينهم فيغولي والعبيدي.
وأكد الجهاز الفني أن أرقام الثنائي كانت ضعيفة جداً في الفترة الماضية، إذ لم يتمكنا من تحقيق الإضافة المطلوبة للفريق، وبالتالي قررت الإدارة إنهاء عقد اللاعبين بعد جلسة تراضٍ معهما.
ومن بين أسباب إنهاء عقد الثنائي أيضاً، توجه اتحاد الكرة لإقامة الدوري العراقي بنظام المجموعتين، وبالتالي ستكون الفترة قصيرة وعدد المباريات أقل بكثير من المقرر.
النجم الجزائري سفيان
فيغولي، لعب مع فريق أمانة بغداد أربع مباريات في دوري نجوم العراق
، فيما خاض مباراتين في بطولة كأس العراق
وسجل هدفاً واحداً في مرمى مصافي الجنوب.
في المقابل، لعب المهاجم التونسي
حمدي العبيدي ست مباريات في دوري نجوم العراق، كما خاض مباراتين في بطولة كأس
العراق، لكنه لم يتمكن من ترك بصمته بتسجيل الأهداف.
ويحتل فريق أمانة بغداد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري نجوم العراق، برصيد 9 نقاط، بعدما خاض الفريق 7 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات.