رونالدو يشتري فيلتين في السعودية.. المكان والسعر (صور)

وأصبح البالغ من العمر 40 عاما، أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرية في التاريخ، عقب تقدير ثروته الصافية بنحو 1.04 مليار جنيه إسترليني.وتقع الفيلتان في منتج نجومة، ريزيرف ريزيدنس ريتز كارلتون، وهو مشروع فاخر تطوره شركة Red Sea Global، على بعد نحو 26 كيلومترا من البر الرئيسي للسعودية، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر قوارب خاصة أو طائرات مائية، وهو ما جذب الثنائي لِما يوفره الموقع من خصوصية وحصرية عالية.واشترى الثنائي فيلتين، الأولى مكوّنة من 3 غرف نوم للاستمتاع بها مع جميع أفراد العائلة، والثانية تضم غرفتي نوم لقضاء عطلات أكثر خصوصية، وكانا من أوائل المشترين في المشروع، كما يدرسان بالفعل فرص تملك إضافية داخل الوجهة نفسها.وتبدأ أسعار الفلل من 15.5 مليون ريال سعودي (نحو 3.1 مليون جنيه إسترليني)، فيما لم يكشف عن المبلغ الدقيق الذي دفعه مقابل فيلتيه.ويضم المنتجع والمساكن 19 فيلا فائقة الخصوصية فقط، تمزج بين التصميم العالمي المستوى والخدمات المصممة خصيصا، ضمن بيئة طبيعية بكر وغير ملوثة.ويخطط رونالدو (40 عاما) وخطيبته جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تقدم لخطبتها في وقت سابق من هذا العام، لقضاء وقت طويل في هذه العقارات الفاخرة برفقة عائلتهما.وقال رونالدو لصحيفة "ديلي ميل": "منذ اللحظة الأولى التي زرنا فيها المكان، شعرت أنا وجورجينا بارتباط خاص بالجزيرة وبجمالها الطبيعي، إنه مكان نشعر فيه بالسلام. والآن، بعد أن أصبح لدينا منزل هنا، يمكننا الاستمتاع بوقت عائلي مميز في خصوصية وهدوء تامين متى شئنا".وتتكون عائلة رونالدو من سبعة أفراد مع زوجته جورجينا وخمسة أولاد، وهم: الابنتان- ألانا (7 أعوام) وبيلا (عامان)، وكان شقيق بيلا التوأم، أنخيل، قد توفي أثناء الولادة. يضاف إليهما ثلاثة آخرون هم: كريستيانو جونيور (15 عامًا)، والتوأمان إيفا وماتيو (8 أعوام)، اللذان ولدا عن طريق أم بديلة.وتقدر ثروة رونالدو بنحو 1.04 مليار جنيه إسترليني، بعد أن أجرى خبراء المال في وكالة "بلومبرغ" تحليلا شاملا لأرباحه المهنية، واستثماراته، وعقود الرعاية التي وقعها، مع احتساب السائدة وأداء الأسواق.وأفادت الوكالة بأن الأموال الضخمة التي يجنيها رونالدو في دفعته إلى صدارة ترتيب الرياضيين الأعلى دخلا في العالم.وأصبح الدون أول لاعب كرة قدم يدخل مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، مشيرين إلى أن ثروته باتت تتجاوز بشكل واضح ثروة غريمه التاريخي ، بعد أن اختار النجم الأرجنتيني الانتقال إلى مع .ويمتلك رونالدو عقدا مدى الحياة مع شركة نايكي، تقدر قيمته الإجمالية بنحو 745 مليون جنيه إسترليني، وهو أكبر عقد يوقعه مع أي شركة على الإطلاق.