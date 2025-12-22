Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 35 طائرة أوكرانية فوق مناطقها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اليوم.. انطلاق الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق

رياضة

2025-12-22 | 03:20
اليوم.. انطلاق الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق
49 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تعود عجلة دوري نجوم العراق للدوران من جديد اليوم، بعد فترة التوقف التي فرضتها المشاركة في بطولتي العرب والخليج للمنتخبات الأولمبية، لتُفتتح منافسات الجولة الثامنة بثلاث مواجهات تحمل صراعاً متبايناً بين ساعٍ لتعزيز الصدارة وطامحٍ لبلوغ المواقع الدافئة وباحثٍ عن الهروب من قاع الترتيب.

ويستضيف فريق الموصل، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، ضيفه نفط ميسان الذي يقبع في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لاستثمار عامل الأرض والجمهور لتعزيز رصيدهم والابتعاد عن مناطق الخطر، بينما يدخل نفط ميسان اللقاء بطموح تقليص الفارق وإنعاش آماله في مغادرة مراكز المؤخرة. وتُقام المباراة على ملعب دهوك، الذي يتخذه الموصل ملعباً افتراضياً، عند الساعة الرابعة عصراً.

وفي المواجهة الثانية، يدشن فريق ديالى ملعبه بحلته الجديدة حين يستقبل المتصدر أربيل في مباراة تكتسب أهمية خاصة للطرفين. ديالى الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، يسعى إلى الاقتراب أكثر من القمة، بينما يتطلع أربيل إلى الحفاظ على موقعه في الصدارة برصيد 19 نقطة وتأكيد أحقيته بالمركز الأول، وتُقام المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتُختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة تجمع نوروز صاحب الأرض والجمهور بضيفه أمانة بغداد، نوروز، الذي عانى من بداية متعثرة هذا الموسم ويقبع في ذيل الترتيب بالمركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط، يبحث عن انطلاقة جديدة، في حين يدخل أمانة بغداد، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، اللقاء بطموح تعزيز موقعه والابتعاد عن حسابات القاع.

وتتواصل منافسات الجولة الثامنة بإقامة ثلاث مباريات يوم الثلاثاء، على أن تُلعب مباراة واحدة يوم الجمعة وأخرى يوم السبت، وتُختتم الجولة بلقاء واحد يوم الأحد.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
الفيفا يعلن تصنيفه الجديد: العراق يحافظ على موقعه عالمياً وآسيوياً
06:35 | 2025-12-22
من الدوحة.. رئاسة اتحاد غرب آسيا للأثقال تؤول إلى العراق
04:35 | 2025-12-22
اليوم.. الشرطة يواجه الأهلي السعودي في اختبار صعب على ملعب الزوراء
04:09 | 2025-12-22
"أسود الأطلس" يتجاوزون جزر القمر بافتتاح كأس الأمم الأفريقية
16:13 | 2025-12-21
مانشستر يونايتد يسقط أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي
13:55 | 2025-12-21
انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب
13:29 | 2025-12-21
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

18 فلسطينيا في مدينة الطب ببغداد: نعيش بوضع مزري بالمستشفى منذ عام ونصف
Play
18 فلسطينيا في مدينة الطب ببغداد: نعيش بوضع مزري بالمستشفى منذ عام ونصف
12:33 | 2025-12-21
مجزرة حوادث مرورية في الديوانية بسبب الضباب.. الطريق الدولي مغلق والجثث في الشارع (فيديو)
Play
مجزرة حوادث مرورية في الديوانية بسبب الضباب.. الطريق الدولي مغلق والجثث في الشارع (فيديو)
02:05 | 2025-12-21
بعد مشاجرة "بارك الربيع".. منع جلسات تصوير الطلبة داخل متنزهات الموصل
Play
بعد مشاجرة "بارك الربيع".. منع جلسات تصوير الطلبة داخل متنزهات الموصل
08:54 | 2025-12-20
في عصر حصر السلاح.. أسلحة المنازل تفوز بالمطاولة
Play
في عصر حصر السلاح.. أسلحة المنازل تفوز بالمطاولة
03:28 | 2025-12-20
القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي
Play
القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي
03:23 | 2025-12-20
عراق بلا بعثة.. الأمم المتحدة تسلّم العراقيين لحاكميهم
Play
عراق بلا بعثة.. الأمم المتحدة تسلّم العراقيين لحاكميهم
03:17 | 2025-12-20
عقارب التوقيتات الدستورية "تلدغ" القوى السياسية
Play
عقارب التوقيتات الدستورية "تلدغ" القوى السياسية
02:47 | 2025-12-20
مفاوضات تشكيل الرئاسات.. طاولات مستديرة وحلقات مفرغة
Play
مفاوضات تشكيل الرئاسات.. طاولات مستديرة وحلقات مفرغة
02:38 | 2025-12-20
الصواريخ نزلت كالمطر وطالت 70 موقعا.. مشاهد لـ"انتقام الصقر الامريكي" من داعش في سوريا (فيديو)
Play
الصواريخ نزلت كالمطر وطالت 70 موقعا.. مشاهد لـ"انتقام الصقر الامريكي" من داعش في سوريا (فيديو)
00:06 | 2025-12-20
نساء يواعدن الضحايا في بيوتهن وعند وصولهم يدخل ازواجهن.. الاطاحة بشبكة ابتزاز بالبصرة
Play
نساء يواعدن الضحايا في بيوتهن وعند وصولهم يدخل ازواجهن.. الاطاحة بشبكة ابتزاز بالبصرة
12:25 | 2025-12-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.