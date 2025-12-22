اليوم.. انطلاق الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق

ويستضيف فريق ، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، ضيفه الذي يقبع في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض لاستثمار عامل الأرض والجمهور لتعزيز رصيدهم والابتعاد عن مناطق الخطر، بينما يدخل نفط اللقاء بطموح تقليص الفارق وإنعاش آماله في مغادرة مراكز المؤخرة. وتُقام المباراة على ، الذي يتخذه الموصل ملعباً افتراضياً، عند الساعة الرابعة عصراً.وفي المواجهة الثانية، يدشن فريق ملعبه بحلته الجديدة حين يستقبل المتصدر في مباراة تكتسب أهمية خاصة للطرفين. ديالى الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 نقطة، يسعى إلى الاقتراب أكثر من القمة، بينما يتطلع أربيل إلى الحفاظ على موقعه في الصدارة برصيد 19 نقطة وتأكيد أحقيته بالمركز الأول، وتُقام المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.وتُختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة تجمع صاحب الأرض والجمهور بضيفه أمانة ، نوروز، الذي عانى من بداية متعثرة هذا الموسم ويقبع في ذيل الترتيب بالمركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط، يبحث عن انطلاقة جديدة، في حين يدخل أمانة بغداد، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، اللقاء بطموح تعزيز موقعه والابتعاد عن حسابات .وتتواصل منافسات الجولة الثامنة بإقامة ثلاث مباريات يوم الثلاثاء، على أن تُلعب مباراة واحدة يوم الجمعة وأخرى يوم السبت، وتُختتم الجولة بلقاء واحد يوم الأحد.