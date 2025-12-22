Alsumaria Tv
الجماهير التي منع حضورها في مباريات كأس العالم

رياضة

2025-12-22 | 10:45
الجماهير التي منع حضورها في مباريات كأس العالم
405 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض القيود على دخول الجماهير إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم 2026.

وتنظم الولايات المتحدة النسخة القادمة من البطولة بالمشاركة مع كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز.
ويقام كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، تأهل منها بالفعل 42 منتخبا بينما تتبقى 6 مقاعد أخرى ستحسم من الملحق الأوروبي والعالمي في اذار المقبل.
وبشأن القيود، ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن حكومة البيت الأبيض قررت منع جماهير السنغال وكوت ديفوار من الدخول إلى الولايات المتحدة لتنضم بذلك لجماهير منتخبي إيران وهايتي.
وأضافت الصحيفة أن المنع قد يطول جماهير 15 دولة إجمالا.
وبررت الحكومة الأمريكية قرارها للحفاظ على الأمن القومي بإجراءات مشددة بسبب ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بتأشيرات السياحة إلى جانب مخاوف بشأن تفشي الفساد وعدم موثوقية المستندات المدنية.
وقالت إندبنتدنت "هناك استثناء في هذه اللوائح الجديدة المشددة لكل من اللاعبين وأعضاء الفرق وأقاربهم المباشرون المسافرون لحضور فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم".
وأوضحت أيضا أن "الحظر سيشمل دول أخرى بينما ستفرض قيودا جزئية على 15 دولة إضافية في إطار حملة من الحكومة الأمريكية لتشديد إجراءات الهجرة".
