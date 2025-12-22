الجماهير التي منع حضورها في مباريات كأس العالم

وتنظم النسخة القادمة من البطولة بالمشاركة مع كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز.ويقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، تأهل منها بالفعل 42 منتخبا بينما تتبقى 6 مقاعد أخرى ستحسم من الملحق الأوروبي والعالمي في اذار المقبل.وبشأن القيود، ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن حكومة قررت منع جماهير السنغال وكوت ديفوار من الدخول إلى الولايات المتحدة لتنضم بذلك لجماهير منتخبي وهايتي.وأضافت الصحيفة أن المنع قد يطول جماهير 15 دولة إجمالا.وبررت الحكومة الأمريكية قرارها للحفاظ على بإجراءات مشددة بسبب ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بتأشيرات السياحة إلى جانب مخاوف بشأن تفشي الفساد وعدم موثوقية المستندات المدنية.وقالت إندبنتدنت "هناك استثناء في هذه اللوائح الجديدة المشددة لكل من اللاعبين وأعضاء الفرق وأقاربهم المباشرون لحضور فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم".وأوضحت أيضا أن "الحظر سيشمل دول أخرى بينما ستفرض قيودا جزئية على 15 دولة إضافية في إطار حملة من الحكومة الأمريكية لتشديد إجراءات الهجرة".