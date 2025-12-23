رقم مرعب.. ارباح كريستيانو رونالدو في عام 2025

وأصبح أسطورة ومانشستر الأسبق، رسميا ملياردير حسب وكالة بلومبرغ حيث قدرت ثروته بـ1،4 مليار دولار، كأغنى رياضي حاليا كما يملك أكثر المتابعين على المنصات الاجتماعية برقم يتجاوز المليار.ويعتبر من أعلى اللاعبين أجرا في العالم منذ انضمامه للنصر السعودي ويتجاوز 200 مليون يورو سنويا، وطيلة مسيرته كان يتمتع براتب كبير في كل الأندية التي لعب في صفوفها.وذكرت تقارير إعلامية أن النجم حقق إيرادات وأرباحا في سنة 2025 تعتبر خرافية، وصلت إلى 275 مليون دولار؛ ما يعزز ثروته وقيمته في الجانب المالي.وبالإضافة لإيراداته من عالم كرة القدم وعقده الخرافي مع ، يملك النجم البرتغالي علامة تجارية باسمه ومشاريع سياحية ومشاريع طبية في زراعة الشعر.كما يعتبر وجها دعائيا عالميا لعدة شركات، ويملك أسطولا من السيارات وطائرات خاصة وقصورا وشققا فاخرة، ولا يعتبر رقم 275 مليون دولار كبيرا جدا بالمقارنة مع أنشطته التجارية والرياضية العالمية.ولم يكن انتقال النجم البرتغالي إلى مُقتصرا على كرة القدم فحسب، بل إن حصته في ، التي تبلغ قيمتها 41.3 مليون دولار، تُبرز براعته التجارية.فإلى جانب عقده القياسي، يربطه هذا الاستثمار مباشرةً بنمو النادي ومستقبله. إنها خطوة استراتيجية تضمن امتداد نفوذه خارج الملعب، مُرسّخةً مكانته كرياضي ورجل أعمال.