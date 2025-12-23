Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عزمه زيادة عدد حاملات الطائرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رقم مرعب.. ارباح كريستيانو رونالدو في عام 2025

رياضة

2025-12-23 | 05:15
رقم مرعب.. ارباح كريستيانو رونالدو في عام 2025
137 شوهد

السومرية نيوز – رياضي
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إثارة الجدل، وتحقيق إنجازات مهمة داخل الملعب وخارجه.

وأصبح أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الأسبق، رسميا ملياردير حسب وكالة بلومبرغ حيث قدرت ثروته بـ1،4 مليار دولار، كأغنى رياضي حاليا كما يملك أكثر المتابعين على المنصات الاجتماعية برقم يتجاوز المليار.
ويعتبر كريستيانو رونالدو من أعلى اللاعبين أجرا في العالم منذ انضمامه للنصر السعودي ويتجاوز 200 مليون يورو سنويا، وطيلة مسيرته كان يتمتع براتب كبير في كل الأندية التي لعب في صفوفها.
وذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي حقق إيرادات وأرباحا في سنة 2025 تعتبر خرافية، وصلت إلى 275 مليون دولار؛ ما يعزز ثروته وقيمته في الجانب المالي.
وبالإضافة لإيراداته من عالم كرة القدم وعقده الخرافي مع النصر السعودي، يملك النجم البرتغالي علامة تجارية باسمه ومشاريع سياحية ومشاريع طبية في زراعة الشعر.
كما يعتبر وجها دعائيا عالميا لعدة شركات، ويملك أسطولا من السيارات وطائرات خاصة وقصورا وشققا فاخرة، ولا يعتبر رقم 275 مليون دولار كبيرا جدا بالمقارنة مع أنشطته التجارية والرياضية العالمية.
ولم يكن انتقال النجم البرتغالي إلى السعودية مُقتصرا على كرة القدم فحسب، بل إن حصته في نادي النصر، التي تبلغ قيمتها 41.3 مليون دولار، تُبرز براعته التجارية.
فإلى جانب عقده القياسي، يربطه هذا الاستثمار مباشرةً بنمو النادي ومستقبله. إنها خطوة استراتيجية تضمن امتداد نفوذه خارج الملعب، مُرسّخةً مكانته كرياضي ورجل أعمال.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
الحكم ينهي مباراة القاسم والكهرباء بعد ربع ساعة في "نجوم العراق".. ما القصة؟
08:48 | 2025-12-23
للعام الثاني تواليا.. السعودية تحتضن نهائيات "أبطال آسيا للنخبة"
08:38 | 2025-12-23
غوارديولا يصدر تحذيرا للاعبيه بشأن أعياد الميلاد
05:33 | 2025-12-23
إندريك يخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي
05:20 | 2025-12-23
نابولي يتوج بطلا للسوبر الإيطالي
16:05 | 2025-12-22
الأهلي يقسو على الشرطة في دوري أبطال آسيا
15:11 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
36.39%
09:46 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
09:46 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
25.3%
09:31 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
09:31 | 2025-12-22
&quot;تصبيرة امطار&quot; لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة &quot;مثقل&quot; بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
13.7%
00:24 | 2025-12-22
"تصبيرة امطار" لبعض المناطق غدًا.. لكن رأس السنة "مثقل" بالمفاجآت وبغداد موعودة بالثلوج البيضاء
00:24 | 2025-12-22
امطار ليلية في هذه المناطق من العراق
10.1%
10:14 | 2025-12-22
امطار ليلية في هذه المناطق من العراق
10:14 | 2025-12-22
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
8%
07:02 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
07:02 | 2025-12-23
مبعوث ترامب يعتبر قرار &quot;حصر السلاح&quot; جاء استجابة للمرجعية.. ويحدد 4 خطوات إضافية مطلوبة
6.51%
00:51 | 2025-12-22
مبعوث ترامب يعتبر قرار "حصر السلاح" جاء استجابة للمرجعية.. ويحدد 4 خطوات إضافية مطلوبة
00:51 | 2025-12-22
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

"بي جي ثيرتي" من "زسكو بايك" : تجمع بين الجاذبية والتقنيات الحديثة وتلائم مختلف الاجواء
Play
"بي جي ثيرتي" من "زسكو بايك" : تجمع بين الجاذبية والتقنيات الحديثة وتلائم مختلف الاجواء
03:12 | 2025-12-23
‏بالفيديو والصور.. زخم كبير وطوابير طويلة على البطاقة الوطنية في الموصل
Play
‏بالفيديو والصور.. زخم كبير وطوابير طويلة على البطاقة الوطنية في الموصل
11:59 | 2025-12-22
محكمة التمييز تحتفل بمئويتها.. "قرن كامل من العدالة وسيادة القانون"
Play
محكمة التمييز تحتفل بمئويتها.. "قرن كامل من العدالة وسيادة القانون"
11:40 | 2025-12-22
الهجرة انتهت بالاقفاص.. اسواق ميسان وذي قار تقطع طريق الفلامنجو واستياء بيئي
Play
الهجرة انتهت بالاقفاص.. اسواق ميسان وذي قار تقطع طريق الفلامنجو واستياء بيئي
10:40 | 2025-12-22
غضب شعبي في البصرة.. إزالة 1500 منزل بسبب أنبوب نفطي يعود لعام 1960
Play
غضب شعبي في البصرة.. إزالة 1500 منزل بسبب أنبوب نفطي يعود لعام 1960
08:51 | 2025-12-22
18 فلسطينيا في مدينة الطب ببغداد: نعيش بوضع مزري بالمستشفى منذ عام ونصف
Play
18 فلسطينيا في مدينة الطب ببغداد: نعيش بوضع مزري بالمستشفى منذ عام ونصف
12:33 | 2025-12-21
مجزرة حوادث مرورية في الديوانية بسبب الضباب.. الطريق الدولي مغلق والجثث في الشارع (فيديو)
Play
مجزرة حوادث مرورية في الديوانية بسبب الضباب.. الطريق الدولي مغلق والجثث في الشارع (فيديو)
02:05 | 2025-12-21
بعد مشاجرة "بارك الربيع".. منع جلسات تصوير الطلبة داخل متنزهات الموصل
Play
بعد مشاجرة "بارك الربيع".. منع جلسات تصوير الطلبة داخل متنزهات الموصل
08:54 | 2025-12-20
في عصر حصر السلاح.. أسلحة المنازل تفوز بالمطاولة
Play
في عصر حصر السلاح.. أسلحة المنازل تفوز بالمطاولة
03:28 | 2025-12-20
القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي
Play
القرار المؤجل.. تخفيض الرواتب "يوسوس" للقرار السياسي
03:23 | 2025-12-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.