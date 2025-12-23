Alsumaria Tv
إندريك يخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي

رياضة

2025-12-23 | 05:20
إندريك يخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي
91 شوهد

السومرية نيوز – رياضي
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اقتراب البرازيلي الشاب إندريك فليبي، مهاجم ريال مدريج الإسباني، من خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي أولمبيك ليون توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الملكي، لينضم إندريك للنادي للفرنسي بنظام الإعارة.
تفاصيل انتقال إندريك من ريال مدريد إلى ليون
وقالت الصحيفة إن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإعارة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليون يورو، وهو مبلغ يعادل نصف راتبه خلال فترة الإعارة الممتدة لستة أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيع العقود الرسمية من المنتظر أن يتم خلال الساعات الأربعة والعشرين المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، ولن يتضمن الاتفاق خيار الشراء النهائي.
وحسب المصادر ذاتها، من المنتظر أن يرتدي المهاجم الشاب القميص رقم 9 مع فريقه الجديد، وهو رقم يحمل رمزية خاصة في تاريخ أولمبيك ليون، بعدما سبق أن ارتداه النجم البرازيلي سوني أندرسون، أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على النادي، خلال الفترة ما بين عامي 1999 و2003، وحقق خلاله نجاحات كبيرة.
وفي حال اكتمال الصفقة، سيعمل إندريك تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي يعول على تدعيم الخط الهجومي بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق، خاصة مع ازدحام المنافسات المحلية والقارية؛ ويُتوقع أن تمنح هذه الإعارة اللاعب فرصة أكبر لاكتساب دقائق لعب منتظمة وصقل خبراته في أجواء تنافسية مميزة.
ويعيش أولمبيك ليون موسمًا جيدًا على مختلف الأصعدة، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، كما يقدم مستويات مميزة في الدوري الأوروبي، حيث يتصدر مجموعته محققًا خمسة انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط، ما يعزز طموحات النادي في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.
انضم البالغ من العمر 19 عاما، إلى صفوف ريال مدريد قادما من نادي بالميراس البرازيلي في صيف عام 2022، وسط ضجة إعلامية واسعة وتوقعات كبيرة بأن يصبح أحد أبرز نجوم المستقبل في كرة القدم العالمية؛ وخلال موسمه الأول بقميص "الملكي"، قدم اللاعب الشاب إشارات واعدة على موهبته، بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف خلال 37 مشاركة رسمية، مستفيدا من الثقة التي منحه إياها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في بدايات مشواره داخل الملاعب الإسبانية.
غير أن مسيرة اللاعب الشاب شهدت تعقيدات غير متوقعة عقب رحيل أنشيلوتي، وتعرض لإصابتين وغاب عن نهاية الموسم الماضي، وفي مطلع الموسم الحالي، اكتفى اللاعب بالمشاركة في ثلاث مواجهات فقط، دون أن يحصل على فرصة حقيقة.
