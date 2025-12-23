إندريك يخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي أولمبيك توصل إلى اتفاق مع ، لينضم إندريك للنادي للفرنسي بنظام الإعارة.تفاصيل انتقال إندريك من إلى ليونوقالت الصحيفة إن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإعارة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليون يورو، وهو مبلغ يعادل نصف راتبه خلال فترة الإعارة الممتدة لستة أشهر.وأشارت الصحيفة إلى أن توقيع العقود الرسمية من المنتظر أن يتم خلال الساعات الأربعة والعشرين المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، ولن يتضمن الاتفاق خيار الشراء النهائي.وحسب المصادر ذاتها، من المنتظر أن يرتدي المهاجم الشاب مع فريقه الجديد، وهو رقم يحمل رمزية خاصة في تاريخ أولمبيك ليون، بعدما سبق أن ارتداه النجم البرازيلي سوني ، أحد أبرز المهاجمين الذين مروا على النادي، خلال الفترة ما بين عامي 1999 و2003، وحقق خلاله نجاحات كبيرة.وفي حال اكتمال الصفقة، سيعمل إندريك تحت قيادة المدرب فونسيكا، الذي يعول على تدعيم الخط الهجومي بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق، خاصة مع ازدحام المنافسات المحلية والقارية؛ ويُتوقع أن تمنح هذه الإعارة اللاعب فرصة أكبر لاكتساب دقائق لعب منتظمة وصقل خبراته في أجواء تنافسية مميزة.ويعيش أولمبيك ليون موسمًا جيدًا على مختلف الأصعدة، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب ، كما يقدم مستويات مميزة في ، حيث يتصدر مجموعته محققًا خمسة انتصارات مقابل خسارة واحدة فقط، ما يعزز طموحات النادي في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.انضم البالغ من العمر 19 عاما، إلى صفوف ريال قادما من نادي بالميراس البرازيلي في صيف عام 2022، وسط ضجة إعلامية واسعة وتوقعات كبيرة بأن يصبح أحد أبرز نجوم المستقبل في كرة القدم العالمية؛ وخلال موسمه الأول بقميص "الملكي"، قدم إشارات واعدة على موهبته، بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف خلال 37 مشاركة رسمية، مستفيدا من الثقة التي منحه إياها المدرب الإيطالي كارلو في بدايات داخل الملاعب .غير أن مسيرة اللاعب الشاب شهدت تعقيدات غير متوقعة عقب رحيل أنشيلوتي، وتعرض لإصابتين وغاب عن نهاية الموسم الماضي، وفي مطلع الموسم الحالي، اكتفى اللاعب بالمشاركة في ثلاث مواجهات فقط، دون أن يحصل على فرصة حقيقة.