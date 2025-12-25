مبابي ثم يامال.. بيدري يختار أبرز نجوم كرة القدم في العالم

واحتل بيدري المركز الحادي عشر
في ترتيب جائزة الكرة الذهبية
لعام 2025، التي تُوّج بها الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان
، وهو ما دفع كثيرين لاعتبار ترتيبه مجحفًا، بالنظر إلى دوره المؤثر في إنجازات فريقه، ومكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.
كما جرى اختيار بيدري ضمن التشكيلة المثالية لعام 2025، التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" خلال حفل "ذا بيست" الذي أُقيم مؤخرا في قطر، تأكيدًا على قيمته الفنية كلاعب محوري في خط الوسط.
وعن أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، قال نجم برشلونة في تصريحات صحفية: "كيليان مبابي
، لامين يامال
، محمد صلاح
، رافينيا، إيرلينغ هالاند
، وجوليان ألفاريز".
ورغم كونه لاعبًا في برشلونة، اختار بيدري نجم ريال مدريد
الفرنسي مبابي، كما ضم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول
، إلى قائمته.
وأوضح بيدري أنه يتمنى مواجهة جميع اللاعبين الذين ذكرهم، باستثناء لامين يامال، كونه زميله في برشلونة ومنتخب إسبانيا، فيما يعد رافينيا زميله في الفريق الكتالوني فقط، وقد يلتقيه على المستوى الدولي.
وأضاف: "أريد مواجهة الجميع، باستثناء لامين لأنه يلعب معنا، وخصوصًا إيرلينغ هالاند
ومحمد صلاح، لأنني لم أواجههما بعد".
ويواصل بيدري قيادة برشلونة في صدارة الدوري الإسباني
، كما يستعد الفريق للمشاركة في كأس السوبر الإسباني
، التي ستُقام في المملكة العربية السعودية
مطلع شهر يناير المقبل.