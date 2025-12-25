مبابي ثم يامال.. بيدري يختار أبرز نجوم كرة القدم في العالم

واحتل بيدري المركز في ترتيب لعام 2025، التي تُوّج بها الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم ، وهو ما دفع كثيرين لاعتبار ترتيبه مجحفًا، بالنظر إلى دوره المؤثر في إنجازات فريقه، ومكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.كما جرى اختيار بيدري ضمن التشكيلة المثالية لعام 2025، التي أعلنها "فيفا" خلال حفل "ذا بيست" الذي أُقيم مؤخرا في قطر، تأكيدًا على قيمته الفنية كلاعب محوري في خط الوسط.وعن أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، قال نجم برشلونة في تصريحات صحفية: " ، ، ، رافينيا، ، وجوليان ألفاريز".ورغم كونه لاعبًا في برشلونة، اختار بيدري نجم الفرنسي مبابي، كما ضم المصري محمد صلاح، مهاجم ، إلى قائمته.وأوضح بيدري أنه يتمنى مواجهة جميع اللاعبين الذين ذكرهم، باستثناء لامين يامال، كونه زميله في برشلونة ومنتخب إسبانيا، فيما يعد رافينيا زميله في الفريق الكتالوني فقط، وقد يلتقيه على المستوى الدولي.وأضاف: "أريد مواجهة الجميع، باستثناء لامين لأنه يلعب معنا، وخصوصًا إيرلينغ ومحمد صلاح، لأنني لم أواجههما بعد".ويواصل بيدري قيادة برشلونة في صدارة ، كما يستعد الفريق للمشاركة في ، التي ستُقام في مطلع شهر يناير المقبل.