سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
ظهور لامين يامال جديد

رياضة

2025-12-27 | 01:33
ظهور لامين يامال جديد
343 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يبدو أن إدارة نادي برشلونة الإسباني عثرت على "لامين يامال جديد"، حيث تواصل أكاديميتها الشهيرة "لا ماسيا"، اكتشاف المواهب الواعدة في عالم كرة القدم، وهذه المرة مع نجم جديد يسطع بسرعة مذهلة.

ويتعلق الأمر بإبريما تونكارا، الفتى الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكنه أصبح بالفعل أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في "لا ماسيا".
ويمكن لبرشلونة أن يطمئن على مستقبله، فأكاديمية "لا ماسيا"، مصنع المواهب الكروية للنادي، لا تتوقف عن الإنتاج. ففي ملاعب التدريب بمدينة جوان غامبر الرياضية، يجري إعداد عدد من اللاعبين الذين باتوا قريبين من طرق أبواب الفريق الأول.
وألقت صحيفة "آس" الضوء على إبريما تونكارا بشكل خاص، قائلة إنه يُعد أحد أبرز هذه الأسماء، بل إن البعض يذهب إلى حد وصفه بـ"لامين يامال الجديد"، وهو مديح كبير بكل المقاييس.
ووُلد تونكارا في غامبيا ويحمل الجنسية الإسبانية، ويُنظر إليه كجوهرة تعمل برشلونة على صقلها بعناية فائقة. وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، تألّق مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما؛ إذ سجل هدفين وصنع هدفا واحدا في مباراتين.
ويتميّز تونكارا بقوته البدنية اللافتة، لكنه حقق أيضا تطورا كبيرا في فهمه للعبة بفضل العمل المميز من مدربيه، وهو لاعب أعسر، يتمتع بمهارة عالية في التحكم بالكرة في المساحات الضيقة وتسديدة قوية، كما يمتلك مرونة تكتيكية تخوّله اللعب كجناح أو في خط الوسط، وقد سبق له الظهور في دوري الشباب الأوروبي.
وفي الوقت الحالي يتألق تونكارا مع فريق برشلونة تحت 19 عاما، كما ظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا للشباب خلال مواجهة باريس سان جيرمان، وترك بصمته في دقائق معدودة بفضل مهارته وسرعته المميزة.
ويبدو أن إبريما تونكارا لن يكون مجرد اسم جديد في "لا ماسيا"، بل سيكون أيضا مشروع نجم عالمي قد يسطع قريبا في سماء "الكامب نو"، ويعيد للأذهان زمن المواهب التي صنعت مجد برشلونة.
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
21.31%
15:56 | 2025-12-26
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
15:56 | 2025-12-26
نتنياهو يتهم العراق بـ&quot;اضطهاد المسيحيين&quot;
21.05%
02:35 | 2025-12-26
نتنياهو يتهم العراق بـ"اضطهاد المسيحيين"
02:35 | 2025-12-26
السيد الصدر يعلق على حادثة تفجير مسجد الامام علي ويوجه رسالة لحكومة سوريا
15.69%
13:25 | 2025-12-26
السيد الصدر يعلق على حادثة تفجير مسجد الامام علي ويوجه رسالة لحكومة سوريا
13:25 | 2025-12-26
هزة أرضية تضرب العراق
14.95%
02:09 | 2025-12-27
هزة أرضية تضرب العراق
02:09 | 2025-12-27
بعد حديث ساكو عن &quot;التطبيع&quot;.. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
13.65%
05:21 | 2025-12-25
بعد حديث ساكو عن "التطبيع".. بيان غاضب من رئاسة التحالف المسيحي في العراق
05:21 | 2025-12-25
الأول من نوعه منذ &quot;كورونا&quot;.. الصحة العالمية تطلق &quot;صافرة إنذار&quot; بسبب فيروس MERS-CoV
13.35%
06:40 | 2025-12-26
الأول من نوعه منذ "كورونا".. الصحة العالمية تطلق "صافرة إنذار" بسبب فيروس MERS-CoV
06:40 | 2025-12-26
فيديوهات

مصدر ازعاج سكان بغداد يعود من جديد
Play
مصدر ازعاج سكان بغداد يعود من جديد
13:12 | 2025-12-26
القوة الجوية يستنكر الاعتداء على فريق البراعم في ملعب المصافي ويطالب بعقوبات صارمة
Play
القوة الجوية يستنكر الاعتداء على فريق البراعم في ملعب المصافي ويطالب بعقوبات صارمة
10:58 | 2025-12-26
بالهلال والجكليت.. واسط تحتفل بعودة الطفلة إسلام بعد أيام من اختطافها
Play
بالهلال والجكليت.. واسط تحتفل بعودة الطفلة إسلام بعد أيام من اختطافها
09:48 | 2025-12-26
بعد غرق استمر 22 عاماً.. غواصون يشرعون برفع يخت "آخر ملوك العراق" (فيديو)
Play
بعد غرق استمر 22 عاماً.. غواصون يشرعون برفع يخت "آخر ملوك العراق" (فيديو)
05:27 | 2025-12-26
بالصور والفيديو .. انفجار في ريف حمص
Play
بالصور والفيديو .. انفجار في ريف حمص
05:23 | 2025-12-26
بالفيديو.. نصب برج كاميرا حرارية امام مدخل منزل سكني ببغداد واصحابه يناشدون الحكومة
Play
بالفيديو.. نصب برج كاميرا حرارية امام مدخل منزل سكني ببغداد واصحابه يناشدون الحكومة
02:52 | 2025-12-26
أعياد الميلاد ترسخ حالة التعايش بين العراقيين.. فيديو
Play
أعياد الميلاد ترسخ حالة التعايش بين العراقيين.. فيديو
15:32 | 2025-12-25
موانئ العراق تفتتح الخط البحري مع الإمارات وتستقبل أول سفينة قادمة من ميناء راشد
Play
موانئ العراق تفتتح الخط البحري مع الإمارات وتستقبل أول سفينة قادمة من ميناء راشد
04:53 | 2025-12-25
بغداد.. مواطنون يكشفون عن تعرضهم لابتزاز ويوجهون مناشدة للداخلية (فيديو)
Play
بغداد.. مواطنون يكشفون عن تعرضهم لابتزاز ويوجهون مناشدة للداخلية (فيديو)
16:37 | 2025-12-24
إزالة تجاوزات بالقرب من مقهى البيروتي في بغداد (فيديو)
Play
إزالة تجاوزات بالقرب من مقهى البيروتي في بغداد (فيديو)
14:35 | 2025-12-24
