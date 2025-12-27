ظهور لامين يامال جديد

ويتعلق الأمر بإبريما تونكارا، الفتى الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكنه أصبح بالفعل أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في "لا ماسيا".ويمكن لبرشلونة أن يطمئن على مستقبله، فأكاديمية "لا ماسيا"، مصنع المواهب الكروية للنادي، لا تتوقف عن الإنتاج. ففي ملاعب التدريب بمدينة الرياضية، يجري إعداد عدد من اللاعبين الذين باتوا قريبين من طرق أبواب الفريق الأول.وألقت صحيفة "آس" الضوء على إبريما تونكارا بشكل خاص، قائلة إنه يُعد أحد أبرز هذه الأسماء، بل إن البعض يذهب إلى حد وصفه بـ" الجديد"، وهو مديح كبير بكل المقاييس.ووُلد تونكارا في غامبيا ويحمل الجنسية ، ويُنظر إليه كجوهرة تعمل برشلونة على صقلها بعناية فائقة. وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، تألّق مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما؛ إذ سجل هدفين وصنع هدفا واحدا في مباراتين.ويتميّز تونكارا بقوته البدنية اللافتة، لكنه حقق أيضا تطورا كبيرا في فهمه للعبة بفضل العمل المميز من مدربيه، وهو لاعب أعسر، يتمتع بمهارة عالية في التحكم بالكرة في المساحات الضيقة وتسديدة قوية، كما يمتلك مرونة تكتيكية تخوّله اللعب كجناح أو في خط الوسط، وقد سبق له الظهور في الأوروبي.وفي الوقت الحالي يتألق تونكارا مع تحت 19 عاما، كما ظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا للشباب خلال مواجهة ، وترك بصمته في دقائق معدودة بفضل مهارته وسرعته المميزة.ويبدو أن إبريما تونكارا لن يكون مجرد اسم جديد في "لا ماسيا"، بل سيكون أيضا مشروع نجم عالمي قد يسطع قريبا في سماء " "، ويعيد للأذهان زمن المواهب التي صنعت مجد برشلونة.