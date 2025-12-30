Alsumaria Tv
أشهر هدية تلقاها كريستيانو رونالدو من جورجينا

رياضة

2025-12-30 | 03:05
أشهر هدية تلقاها كريستيانو رونالدو من جورجينا
230 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
في عيد الميلاد بجميع أنحاء العالم، يفتح الناس هدايا أحبائهم، ويقضون الأيام القليلة الماضية مستمتعين بها.

اما بالنسبة للأثرياء والمشاهير، يبدو أن معايير تقديم الهدايا تختلف تماما عن معايير عامة الناس.
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي حاليا، أسطورة كرة القدم وإحدى أشهر الشخصيات في العالم، تلقى ذات مرة سيارة رولز رويس فاخرة بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني من شريكته جورجينا رودريغيز، متفوقةً بذلك على بعض الهدايا التي قدمناها نحن عامة الناس الأسبوع الماضي.
وكانت هديةً فخمةً للغاية لدرجة أن السياسي الإسباني ميغيل أنخيل ريفيلا وصفها بأنها "مبهرجة".
ونُشرت لقطات لرونالدو وهو يتسلم السيارة الرائعة على مواقع التواصل الاجتماعي في عيد الميلاد عام 2022، حيث كانت هدية النجم البرتغالي ملفوفةً بشريط أحمر.
باعتباره رجلاً كان يتقاضى بالفعل 173 مليون جنيه إسترليني سنويا في السعودية قبل توقيعه عقده الجديد الأكثر ربحا، فلا بد أن رونالدو شخص يصعب إيجاد هدية مناسبة له.
ومع ذلك، بدا المهاجم الأسطوري سعيدا للغاية بالهدية ولم تفارق الابتسامة وجهه.
لكن السياسي ريفيلا لم يستمتع بمشاهدة الفيديو، وشرح بالتفصيل السبب في مقابلة مع برنامج "ماس فالي تارد" على قناة "لا سيكستا" الإسبانية.
وقال ريفيلا: "أعتقد أن الهدية كانت مبهرجة "، مُشيرا إلى المشاكل الاقتصادية والتضخم المرتفع الذي يُؤثر على الكثيرين.
وأضاف: "مع ما يمر به الناس حاليا، فإن عرض مثل هذه الأمور على التلفزيون أمر غير أخلاقي. تبدو هذه التصرفات استفزازية لعموم الشعب".
ويمتلك رونالدو مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة التي تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 17 مليون جنيه إسترليني. من بينها سيارة ماكلارين سينا التي تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني، وسيارة مرسيدس جي-واجن برابوس الضخمة.
