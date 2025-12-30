أشهر هدية تلقاها كريستيانو رونالدو من جورجينا

اما بالنسبة للأثرياء والمشاهير، يبدو أن معايير تقديم الهدايا تختلف تماما عن معايير عامة الناس.النجم قائد حاليا، أسطورة كرة القدم وإحدى أشهر الشخصيات في العالم، تلقى ذات مرة سيارة رولز رويس فاخرة بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني من شريكته ، متفوقةً بذلك على بعض الهدايا التي قدمناها نحن عامة الناس الأسبوع الماضي.وكانت هديةً فخمةً للغاية لدرجة أن السياسي الإسباني ريفيلا وصفها بأنها "مبهرجة".ونُشرت لقطات لرونالدو وهو يتسلم السيارة الرائعة على مواقع التواصل الاجتماعي في عيد الميلاد عام 2022، حيث كانت هدية النجم البرتغالي ملفوفةً بشريط أحمر.باعتباره رجلاً كان يتقاضى بالفعل 173 مليون جنيه إسترليني سنويا في قبل توقيعه عقده الجديد الأكثر ربحا، فلا بد أن شخص يصعب إيجاد هدية مناسبة له.ومع ذلك، بدا المهاجم الأسطوري سعيدا للغاية بالهدية ولم تفارق الابتسامة وجهه.لكن السياسي ريفيلا لم يستمتع بمشاهدة الفيديو، وشرح بالتفصيل السبب في مقابلة مع برنامج "ماس فالي تارد" على قناة "لا سيكستا" .وقال ريفيلا: "أعتقد أن الهدية كانت مبهرجة "، مُشيرا إلى المشاكل الاقتصادية والتضخم المرتفع الذي يُؤثر على الكثيرين.وأضاف: "مع ما يمر به الناس حاليا، فإن عرض مثل هذه الأمور على التلفزيون أمر غير أخلاقي. تبدو هذه التصرفات استفزازية لعموم الشعب".ويمتلك رونالدو مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة التي تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 17 مليون جنيه إسترليني. من بينها سيارة سينا التي تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني، وسيارة مرسيدس جي-واجن برابوس الضخمة.