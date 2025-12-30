الفيفا يكافح ثورة التسلل في كرة القدم بتطبيق "قانون فينغر".. ماذا يعني؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تسرب مواد كيميائية وحريق بعد انحراف قطار بولاية كنتاكي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الفيفا يكافح ثورة التسلل في كرة القدم بتطبيق "قانون فينغر".. ماذا يعني؟

رياضة

2025-12-30 | 13:21
الفيفا يكافح ثورة التسلل في كرة القدم بتطبيق &quot;قانون فينغر&quot;.. ماذا يعني؟
255 شوهد

ظهرت تطورات جديدة حول تطبيق قانون التسلل الجديد في مباريات كرة القدم، والذي من شأنه أن يحدث ثورة في عالم الساحرة المستديرة.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" فتحا الباب أمام تطبيق قانون التسلل الجديد، الذي اقترحه المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر منذ عام 2020.
ويدعو المدرب الأسبق لأرسنال، والذي يشغل الآن منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، إلى تفسير جديد للقاعدة يقضي باحتساب التسلل إذا كان اللاعب متقدماً بجسده كاملا على آخر مدافع.
ويأتي ذلك على عكس ما يتم تطبيقه حالياً، حيث يُحتسب التسلل حتى لو كان المهاجم متقدماً ولو بمليمتر واحد عن آخر مدافع.
وأضافت الإذاعة الفرنسية أن اقتراح فينغر سيتم دراسته في الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 20 يناير/كانون الثاني المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن يُناقش المقترح على الأرجح في الجمعية العمومية للمنظمة في ويلز بشهر فبراير/شباط.
وأوضحت أنه إذا اجتاز المقترح هذه المرحلة الأولية خلال شهر فبراير، فمن المحتمل أن يتم تطبيقه في أقرب وقت، وتحديداً بالموسم المقبل 2026-2027.
وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أكد هذا التوجه خلال القمة الرياضية العالمية التي عُقدت هذا الأسبوع في دبي، حيث قال: "نحن ندرس قانون التسلل، الذي تطور على مر السنين".
وأكمل: "يشترط حالياً أن يكون المهاجم خلف المدافع، على نفس مستواه، وفي المستقبل، قد يُشترط أن يكون المهاجم أمام المدافع تمامًا ليُحتسب متسللاً".
يُذكر أنه تم بالفعل تجربة هذا الإجراء في عام 2023 في بطولات الشباب في إيطاليا والسويد لتحديد مدى توافق هذا التغيير مع كرة القدم في ظروف واقعية، ويبدو أن هذه التجارب قد أقنعت صانعي القرار في الهيئات الإدارية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
كم مباراة يحتاجها رونالدو للوصول للهدف رقم 1000
15:42 | 2025-12-30
دهوك يهزم الجوية والشرطة يخسر أمام أمانة بغداد
12:30 | 2025-12-30
الزوراء يصطدم بالوصل.. نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2
04:55 | 2025-12-30
أشهر هدية تلقاها كريستيانو رونالدو من جورجينا
03:05 | 2025-12-30
اختيار مدرب عراقي ضمن أفضل 100 شخصية رياضية مؤثرة في العالم
03:41 | 2025-12-29
الجزائر تحجز مقعداً في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا
15:15 | 2025-12-28
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
24.83%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
17.96%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
16.61%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
14.55%
02:40 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2025-12-29
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
13.9%
10:01 | 2025-12-29
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
10:01 | 2025-12-29
محافظة ثانية تعطل دوام المدارس غدا وبعد غد
12.15%
12:43 | 2025-12-29
محافظة ثانية تعطل دوام المدارس غدا وبعد غد
12:43 | 2025-12-29
المزيد
سأنتظر
سأنتظر
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
Play
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
14:29 | 2025-12-30
تحالف تصميم يصادر سلطة مجلس البصرة.. فيديو
Play
تحالف تصميم يصادر سلطة مجلس البصرة.. فيديو
13:31 | 2025-12-30
رئيس البرلمان لـ السومرية: سنعالج كافة الإخفاقات السابقة ونمضي بتشريع القوانين التي تخدم العراق وشعبه
Play
رئيس البرلمان لـ السومرية: سنعالج كافة الإخفاقات السابقة ونمضي بتشريع القوانين التي تخدم العراق وشعبه
12:02 | 2025-12-30
الحلبوسي لـ السومرية: انتخاب الرئيس ونائبيه تم ضمن السقف الدستوري المحدد
Play
الحلبوسي لـ السومرية: انتخاب الرئيس ونائبيه تم ضمن السقف الدستوري المحدد
11:35 | 2025-12-30
سافايا في مقطع فيديو مثير للجدل: نتمنى ان يكون عام 2026 سنة تغيير على العراقيين
Play
سافايا في مقطع فيديو مثير للجدل: نتمنى ان يكون عام 2026 سنة تغيير على العراقيين
05:51 | 2025-12-30
ترامب يذكر العراق في لقائه مع نتنياهو.. ويحدد شيئا اذا حصل "لن يكون سلام في الشرق الأوسط"
Play
ترامب يذكر العراق في لقائه مع نتنياهو.. ويحدد شيئا اذا حصل "لن يكون سلام في الشرق الأوسط"
04:23 | 2025-12-30
نواب للسومرية: نراعي "الجودة" في حسم الرئاسات وليس التوقيتات فقط
Play
نواب للسومرية: نراعي "الجودة" في حسم الرئاسات وليس التوقيتات فقط
03:52 | 2025-12-30
في اربيل.. دعوات لعدم الخروج من المنازل (فيديو)
Play
في اربيل.. دعوات لعدم الخروج من المنازل (فيديو)
11:05 | 2025-12-29
بدء توافد النواب الجدد لأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان
Play
بدء توافد النواب الجدد لأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان
04:20 | 2025-12-29
المنخفض القطبي يضرب أجواء العراق بموجة ثلجية بدأت من نينوى (فيديو)
Play
المنخفض القطبي يضرب أجواء العراق بموجة ثلجية بدأت من نينوى (فيديو)
02:55 | 2025-12-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.