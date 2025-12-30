الفيفا يكافح ثورة التسلل في كرة القدم بتطبيق "قانون فينغر".. ماذا يعني؟

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن " " ومجلس الاتحاد "IFAB" فتحا الباب أمام تطبيق قانون التسلل الجديد، الذي اقترحه المدرب الفرنسي السابق منذ عام 2020.ويدعو المدرب الأسبق لأرسنال، والذي يشغل الآن منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في ، إلى تفسير جديد للقاعدة يقضي باحتساب التسلل إذا كان اللاعب متقدماً بجسده كاملا على آخر مدافع.ويأتي ذلك على عكس ما يتم تطبيقه حالياً، حيث يُحتسب التسلل حتى لو كان المهاجم متقدماً ولو بمليمتر واحد عن آخر مدافع.وأضافت الإذاعة الفرنسية أن اقتراح فينغر سيتم دراسته في الاجتماع السنوي لمجلس لكرة القدم في 20 يناير/كانون الثاني المقبل بالعاصمة البريطانية ، قبل أن يُناقش المقترح على الأرجح في الجمعية العمومية للمنظمة في بشهر فبراير/شباط.وأوضحت أنه إذا اجتاز المقترح هذه المرحلة الأولية خلال شهر فبراير، فمن المحتمل أن يتم تطبيقه في أقرب وقت، وتحديداً بالموسم المقبل 2026-2027.وكان رئيس الفيفا أكد هذا التوجه خلال القمة الرياضية العالمية التي عُقدت هذا الأسبوع ، حيث قال: "نحن ندرس قانون التسلل، الذي تطور على مر السنين".وأكمل: "يشترط حالياً أن يكون المهاجم خلف المدافع، على نفس مستواه، وفي المستقبل، قد يُشترط أن يكون المهاجم أمام المدافع تمامًا ليُحتسب متسللاً".يُذكر أنه تم بالفعل تجربة هذا الإجراء في عام 2023 في بطولات الشباب في والسويد لتحديد مدى توافق هذا التغيير مع كرة القدم في ظروف واقعية، ويبدو أن هذه التجارب قد أقنعت صانعي القرار في الهيئات الإدارية.