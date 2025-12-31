الإصابة تهدد أبرز لاعبي برشلونة بالغياب

ويحل برشلونة ضيفًا على جاره اللدود إسبانيول، يوم السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة 19 لليجا.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ، نجم وسط برشلونة، لم يتواجد في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة إسبانيول، ولا يزال المدرب غير قادر على الاعتماد على اللاعب.وأضافت الصحيفة أن أولمو واصل التدريب بشكل منفرد، ولم ينضم للتدريبات الجماعية مع زملاءه.وكان أولمو قد تعرض لإصابة بخلع في الكتف في وقت سابق من شهر الجاري، وتحديدًا خلال مواجهة بالدوري الإسباني، حيث سقط أرضًا خلال تسجيله الهدف الثاني للبرسا، في اللقاء الذي انتهى 3-1.ولفتت الصحيفة، إلى الخطة التي وضعها برشلونة هي أن ينضم اللاعب تدريجيًا إلى التدريبات بهدف المشاركة في المباراة، وإذا اقتضت مجريات المباراة مشاركته، فقد يحصل على دقائق في الشوط الثاني.ويعتبر أولمو من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة برشلونة، لكنه يعاني من سوء حظ متمثل في كثرة الإصابات.