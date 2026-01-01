عقب التوترات الأخيرة.. سلوت يكشف موقفه من رحيل محمد صلاح

وقدّم النجم المصري أحد أفضل المواسم الفردية في تاريخ كرة القدم ، وأسهم بشكل حاسم في تتويج بلقب ، إلا أن هذه الهيمنة لم تخلُ من الجدل.فبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في بضع مباريات متتالية، وجّه صلاح انتقادات واضحة لإدارة النادي عقب التعادل 3-3 مع ، وهي التصريحات التي فجّرت أزمة داخلية في ذلك التوقيت.وتسببت تلك التصريحات في استبعاد صلاح تمامًا من قائمة ليفربول خلال مواجهة إنتر ، التي انتهت بفوز الريدز 1-0 في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود النجم المصري لاحقًا إلى التشكيلة من جديد.ومع انتظار عودة صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في الإفريقية، بدا أن الخلاف بينه وبين المدرب الهولندي قد خفّ نسبيًّا، غير أن مستقبله داخل ملعب "آنفيلد" لا يزال يكتنفه الغموض.وخلال الموسم الحالي، تحدث سلوت في أكثر من مناسبة عن رغبته في تعزيز فريقه بعناصر تمتلك سرعة عالية، معتبرًا أن هذا العنصر بات ينقص ليفربول في بعض الفترات.وأكد المدرب الهولندي هذا التوجه مجددًا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، عقب التعاقد مع المهاجم هوغو إكيتيكي، قائلًا: "إكيتيكي من أسرع اللاعبين لدينا، كانت السرعة إحدى الإضافات الأساسية التي أردتُها للفريق. سرعة فائقة".هذا التوجه التكتيكي يفتح باب التساؤلات حول مستقبل عدد من لاعبي ليفربول، وفي مقدمتهم .