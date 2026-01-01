خطة جديدة لإعادة ميسي إلى برشلونة

ويرى سيريا، صاحب الخلفية الاقتصادية والمالية، نفسه المرشح الأمثل لحل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، وقد صرح لصحيفة (سبورت) ، بأنه يعتزم تحقيق ذلك من خلال إعادة النجم ، الذي تربطه علاقة متوترة بلابورتا.وقال سيريا في تصريحات للصحيفة المقربة من برشلونة: " شخصية عالمية بحق. والحقيقة أن ما يحيط به يبعث على الإعجاب، بل وربما على الغبطة، ويجب أن نتعلم الكثير من تجربته، لأنه يعمل مع نخبة من المحترفين على أعلى المستويات في جميع الجوانب. لذلك فالأمر لا يتعلق بالذهاب لتناول وجبة شواء، بل بطرح مشروع حقيقي يكون فيه شريكاً استراتيجياً للنادي".وأضاف المرشح الرئاسي لبرشلونة: "الدائرة المقربة من ميسي، والأشخاص الذين يتخذون القرار معه لديهم مشروع يجعله شريكا استراتيجيا في جميع المجالات التي نحتاج إليها بشدة إلى زيادة الإيرادات".وأوضح: "نحن أمام حقيقة واحدة فقط: نحقق إيرادات بقيمة 994 مليون يورو. في السنة المالية 2017 / 2018، ومع أسوأ في تاريخ النادي برأيي، حققنا 990 مليون يورو".واختتم سيريا حديثه قائلا: "لو أخذنا التضخم وتكاليف المعيشة في الاعتبار، لكان دخل برشلونة اليوم 1.2 مليار يورو. علينا أن ندرك أن عنصر استراتيجي، ليس فقط للحاضر، بل لمستقبل النادي ولحماية نموذج الملكية والحفاظ عليه، أو أننا لا نفقه شيئا في عالم الرياضة".