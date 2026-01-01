إصابة مبابي تضع ألونسو والريال في موقف صعب و3 خيارات

واضطر ، مدرب ، إلى إعادة التفكير في خططه الهجومية على وجه السرعة، مع عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة لتعويض غياب مبابي.تأتي إصابة ، في أسوأ وقت لريال ، فالمهاجم الفرنسي، هو المحرك الهجومي الحقيقي للمرينجي، وسيترك وراءه فراغًا هائلاً.اللاعب الفرنسي "يعاني من التواء في الركبة اليسرى"، وسيغيب عن ريال مدريد لنحو 3 أسابيع.بعد أن سجل 29 هدفاً هذا الموسم، يمثل مبابي بمفرده ما يقرب من 57٪ من أهداف النادي.لا يوجد لاعب آخر في الفريق يقترب من هذا التأثير الكبير.. لذا، فإن غيابه يجبر الجهاز الفني على إعادة النظر في توقعاته والارتجال في ظل ظروف متوترة بالفعل.ويعرف ألونسو ذلك، ولا يزال من المستحيل إيجاد بديل مماثل لمبابي.. لذا، يفكر مدرب ريال مدريد في حلول للتكيف بدلاً من البحث عن بديل مباشر.وفقاً لشبكة "ديفينسا سنترال"، هناك عدة خيارات متاحة، لكل منها مزاياها ومخاطرها، في جدول مباريات مزدحم حيث كل خطأ قد يكون مكلفاً.الخيار الأول المطروح: الثقة في .. المهاجم الشاب المنحدر من يمثل الحل الأكثر منطقية على الورق.وقد جرب تشابي ألونسو هذا الخيار بالفعل في ، وحقق نجاحاً واضحا، على الرغم من أنه لا يزال يفتقر إلى الخبرة على أعلى المستويات.لا يزال وقت لعبه محدودًا هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف حتى الآن. ومع ذلك، فإن الجهاز الفني يؤمن بإمكاناته.قد تكون مباراة ، المقررة يوم الأحد المقبل، بمثابة اختبار حقيقي.بعد ذلك تأتي السوبر، مع سؤال مهم: بدون مبابي، هل لا يزال بإمكان ريال مدريد الفوز باللقب؟الخيار الثاني، الأكثر جرأة: تغيير النظام للعب بثنائي هجومي.أنهى عام 2025 بنتائج مشجعة. صعوده القوي يفتح الباب أمام شراكة مع ، وسيشكل البرازيليانخط الهجوم، على حساب تعديل في خط الوسط.في هذا المخطط، سيتعين على ريال مدريد تعزيز خط الوسط.. يبدو كامافينجا أو سيبايوس مرشحين موثوقين. وقد جرب تشابي ألونسو هذا النوع من التوازن في آخر مباراة في ، باختياره اللاعب الفرنسي، وقد أثمر هذا الاختيار بالفوز على برشلونة (2-1).السيناريو الثالث، والأكثر إثارة للدهشة: إدخال مهاجم وهمي.. خيار من شأنه أن يغير شكل ريال مدريد بشكل جذري.في هذه الحالة، سيتولى جود بيلينجهام هذا الدور الهجومي، الأكثر تقدماً، بالقرب من منطقة الجزاء.فكرة جذابة من الناحية النظرية، بالنظر إلى قدراته في التمرير وقراءة اللعب وقدرته على التقدم.لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر.. حيث سيقلب التوازن الهجومي رأسًا على عقب وسيتطلب وقتًا للتكيف، حتى لو كان قد لعب هذا الدور بالفعل إلى حد ما في موسمه الأول في مدريد.سيفقد بيلينجهام نقطة ارتكاز أمامه، مما قد يقلل من فاعليته.. ومع ذلك، فإن هذه المشكلة موجودة بالفعل بدون مبابي.لذا يتردد تشابي ألونسو بين الحذر والابتكار، مدركًا أن كل قرار سيكون له تأثير كبير على بقية الموسم.