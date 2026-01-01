Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ثلاث سفن تهريب مخدرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إصابة مبابي تضع ألونسو والريال في موقف صعب و3 خيارات

رياضة

2026-01-01 | 05:35
إصابة مبابي تضع ألونسو والريال في موقف صعب و3 خيارات
167 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تركت نهاية عام 2025، أثرا سلبيا في ريال مدريد، حيث جاءت إصابة كيليان مبابي، لتمثل ضربة موجعة للفريق المقبل على اختبارات مهمة.


واضطر تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إلى إعادة التفكير في خططه الهجومية على وجه السرعة، مع عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة لتعويض غياب مبابي.

تأتي إصابة كيليان مبابي، في أسوأ وقت لريال مدريد، فالمهاجم الفرنسي، هو المحرك الهجومي الحقيقي للمرينجي، وسيترك وراءه فراغًا هائلاً.

اللاعب الفرنسي "يعاني من التواء في الركبة اليسرى"، وسيغيب عن ريال مدريد لنحو 3 أسابيع.

بعد أن سجل 29 هدفاً هذا الموسم، يمثل مبابي بمفرده ما يقرب من 57٪ من أهداف النادي.

لا يوجد لاعب آخر في الفريق يقترب من هذا التأثير الكبير.. لذا، فإن غيابه يجبر الجهاز الفني على إعادة النظر في توقعاته والارتجال في ظل ظروف متوترة بالفعل.

ويعرف تشابي ألونسو ذلك، ولا يزال من المستحيل إيجاد بديل مماثل لمبابي.. لذا، يفكر مدرب ريال مدريد في حلول للتكيف بدلاً من البحث عن بديل مباشر.

وفقاً لشبكة "ديفينسا سنترال"، هناك عدة خيارات متاحة، لكل منها مزاياها ومخاطرها، في جدول مباريات مزدحم حيث كل خطأ قد يكون مكلفاً.

الخيار الأول المطروح: الثقة في جونزالو جارسيا.. المهاجم الشاب المنحدر من مركز التدريب يمثل الحل الأكثر منطقية على الورق.

وقد جرب تشابي ألونسو هذا الخيار بالفعل في كأس العالم للأندية، وحقق نجاحاً واضحا، على الرغم من أنه لا يزال يفتقر إلى الخبرة على أعلى المستويات.

لا يزال وقت لعبه محدودًا هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف حتى الآن. ومع ذلك، فإن الجهاز الفني يؤمن بإمكاناته.

قد تكون مباراة ريال بيتيس، المقررة يوم الأحد المقبل، بمثابة اختبار حقيقي.

بعد ذلك تأتي بطولة كأس السوبر، مع سؤال مهم: بدون مبابي، هل لا يزال بإمكان ريال مدريد الفوز باللقب؟

الخيار الثاني، الأكثر جرأة: تغيير النظام للعب بثنائي هجومي.

أنهى رودريجو عام 2025 بنتائج مشجعة. صعوده القوي يفتح الباب أمام شراكة مع فينيسيوس، وسيشكل البرازيليانخط الهجوم، على حساب تعديل في خط الوسط.

في هذا المخطط، سيتعين على ريال مدريد تعزيز خط الوسط.. يبدو كامافينجا أو سيبايوس مرشحين موثوقين. وقد جرب تشابي ألونسو هذا النوع من التوازن في آخر مباراة كلاسيكو في الدوري الإسباني، باختياره اللاعب الفرنسي، وقد أثمر هذا الاختيار بالفوز على برشلونة (2-1).

السيناريو الثالث، والأكثر إثارة للدهشة: إدخال مهاجم وهمي.. خيار من شأنه أن يغير شكل ريال مدريد بشكل جذري.

في هذه الحالة، سيتولى جود بيلينجهام هذا الدور الهجومي، الأكثر تقدماً، بالقرب من منطقة الجزاء.

فكرة جذابة من الناحية النظرية، بالنظر إلى قدراته في التمرير وقراءة اللعب وقدرته على التقدم.

لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر.. حيث سيقلب التوازن الهجومي رأسًا على عقب وسيتطلب وقتًا للتكيف، حتى لو كان قد لعب هذا الدور بالفعل إلى حد ما في موسمه الأول في مدريد.

سيفقد بيلينجهام نقطة ارتكاز أمامه، مما قد يقلل من فاعليته.. ومع ذلك، فإن هذه المشكلة موجودة بالفعل بدون مبابي.

لذا يتردد تشابي ألونسو بين الحذر والابتكار، مدركًا أن كل قرار سيكون له تأثير كبير على بقية الموسم.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
كارلوس يصدر بيانا بعد أنباء تعرضه لنوبة قلبية: العملية نجحت وانا بخير
07:30 | 2026-01-01
خطة جديدة لإعادة ميسي إلى برشلونة
03:04 | 2026-01-01
عقب التوترات الأخيرة.. سلوت يكشف موقفه من رحيل محمد صلاح
02:23 | 2026-01-01
ثلاث مواجهات في ختام الجولة التاسعة من دوري النجوم اليوم
02:11 | 2026-01-01
الإصابة تهدد أبرز لاعبي برشلونة بالغياب
12:00 | 2025-12-31
الفيفا تُعلن إيقاف جائزة The Best
09:51 | 2025-12-31
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
21.19%
12:20 | 2025-12-31
الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب المتقاعدين
12:20 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
19.07%
06:31 | 2025-12-31
حبس وطرد من الخدمة بحق ناصر الغنام وعميد الكلية العسكرية على قضية معسكر التدريب في الناصرية
06:31 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت &quot;مخزن برودة&quot; للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
17.69%
00:56 | 2025-12-31
ثلوج تركيا أصبحت "مخزن برودة" للعراق.. موجة انجماد جديدة تستمر لاسبوع
00:56 | 2025-12-31
أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل
16.31%
03:23 | 2025-12-31
أسعار الدولار.. استقرار في بغداد وانخفاض في أربيل
03:23 | 2025-12-31
المصادقة على أراض لهذه الفئة من الموظفين
13.12%
09:33 | 2025-12-31
المصادقة على أراض لهذه الفئة من الموظفين
09:33 | 2025-12-31
من هو فرهاد الأتروشي الذي انتخب نائباً ثانياً لرئيس البرلمان
12.61%
10:34 | 2025-12-30
من هو فرهاد الأتروشي الذي انتخب نائباً ثانياً لرئيس البرلمان
10:34 | 2025-12-30
المزيد
سأنتظر
سأنتظر
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
Play
وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)
06:34 | 2026-01-01
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير عنيف في بغداد (فيديو)
Play
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير عنيف في بغداد (فيديو)
06:00 | 2026-01-01
كاظم الساهر يرصد نور صبري بين الحشود ويفاجئه بتحية وسط الحفل (فيديو)
Play
كاظم الساهر يرصد نور صبري بين الحشود ويفاجئه بتحية وسط الحفل (فيديو)
02:35 | 2025-12-31
مشاجرة بين أشخاص يحملون الجنسية السورية وسط بغداد
Play
مشاجرة بين أشخاص يحملون الجنسية السورية وسط بغداد
16:08 | 2025-12-30
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
Play
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
14:29 | 2025-12-30
تحالف تصميم يصادر سلطة مجلس البصرة.. فيديو
Play
تحالف تصميم يصادر سلطة مجلس البصرة.. فيديو
13:31 | 2025-12-30
رئيس البرلمان لـ السومرية: سنعالج كافة الإخفاقات السابقة ونمضي بتشريع القوانين التي تخدم العراق وشعبه
Play
رئيس البرلمان لـ السومرية: سنعالج كافة الإخفاقات السابقة ونمضي بتشريع القوانين التي تخدم العراق وشعبه
12:02 | 2025-12-30
الحلبوسي لـ السومرية: انتخاب الرئيس ونائبيه تم ضمن السقف الدستوري المحدد
Play
الحلبوسي لـ السومرية: انتخاب الرئيس ونائبيه تم ضمن السقف الدستوري المحدد
11:35 | 2025-12-30
سافايا في مقطع فيديو مثير للجدل: نتمنى ان يكون عام 2026 سنة تغيير على العراقيين
Play
سافايا في مقطع فيديو مثير للجدل: نتمنى ان يكون عام 2026 سنة تغيير على العراقيين
05:51 | 2025-12-30
ترامب يذكر العراق في لقائه مع نتنياهو.. ويحدد شيئا اذا حصل "لن يكون سلام في الشرق الأوسط"
Play
ترامب يذكر العراق في لقائه مع نتنياهو.. ويحدد شيئا اذا حصل "لن يكون سلام في الشرق الأوسط"
04:23 | 2025-12-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.