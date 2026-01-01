كيف سيعالج مدريد أزمة غياب مبابي؟.. 3 خيارات لحل الاحراج

وتعرض كيليان مبابي
لإصابة بالتواء في الكاحل ستبعده عن الميرينغي خلال منافسات كأس السوبر المحلي التي ستلعب في السعودية
خلال الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني الحالي.
ومن جانبها، حللت مجلة "Sports Illustrated" الأمريكية المسألة من أجل إيجاد الطرق التي يمكن لألونسو من خلالها التغلب على أزمة غياب مبابي.
وبحسب المجلة الأمريكية
فإن الخيار الأول سيكون الاعتماد على غونزالو غارسيا الذي تألق في كأس العالم للأندية
الصيف الماضي، كمهاجم صريح.
وقد نجح غارسيا في تسجيل 4 أهداف وصناعة آخر في حملة الميرينغي بكأس العالم للأندية 2025 التي توقفت عند نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان
الفرنسي.
وقدّم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أداءً مميزًا بتناغمه مع فينيسيوس
في بعض الأحيان، خاصةً ضد الهلال السعودي
ويوفنتوس الإيطالي.
وبالنظر إلى الخيارات المحتملة الأخرى، فإن ثمة احتمالا لعودة ريال مدريد
إلى أسلوبه في موسم 2023-2024، مع ثلاثي الهجوم الهجين المكون من فينيسيوس جونيور
وجود بيلينغهام ورودريغو غوس.
ولعب بيلينغهام معظم الموسم المشار إليه كصانع ألعاب، بينما تواجد الثنائي البرازيلي على الجناحين في تشكيلة ماسية تحت قيادة المدرب السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي
.
وعند الضرورة، كان بيلينغهام يلعب كمهاجم وهمي، بينما يتمركز فينيسيوس ورودريغو على الأطراف لتمرير الكرة إلى منطقة الجزاء، وفي كلتا الحالتين كان النظام مرنًا للغاية وحقق نجاحًا كبيرًا، فرديًا وجماعيًا، في موسم توج خلاله الميرينغي بدوري أبطال أوروبا والليغا.
وهناك خيار ثالث وأخير أن يلعب فينيسيوس جونيور كمهاجم صريح، مما يتيح الفرصة لرودريغو غوس للعب في مركزه المفضل كجناح.
علماً بأن ريال مدريد يفتقد كذلك لخدمات نجمه المغربي إبراهيم دياز
الذي يوجد حالياً مع أسود الأطلس في كأس أمم أفريقيا
حتى 18 يناير.