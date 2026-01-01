سانتوس البرازيلي يحسم مستقبل نجمه نيمار.. هل سيبقى؟

وأنهى نادي سانتوس
بذلك التكهنات المثارة حول مستقبل نيمار
، والتي طالما ربطته بالعودة إلى أوروبا أو الانضمام لزميله السابق في برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
في إنتر ميامي
الأمريكي.
وارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى إنتر ميامي
الأمريكي عقب نهاية عقده مع سانتوس
للعب بجوار زميليه السابقين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
والأوروغوياني لويس سواريز
ولكن الصفقة لم تكتمل.
واستقر نيمار على تجديد عقده مع سانتوس البرازيلي والاستمرار لعام آخر بعد أن شارك خلال العام الماضي في 28 مباراة بقميص سانتوس وسجل 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وجاء الإعلان عن تمديد عقد نيمار كهدية لجماهير سانتوس في أول أيام عام 2026، بعد أن نجح المهاجم السابق لباريس سان جيرمان
الفرنسي، في قيادة الفريق للبقاء في الدوري البرازيلي
والتأهل لبطولة "كوبا سود أمريكانا" في الأسابيع الختامية للموسم الماضي، بتسجيله ستة أهداف في آخر أربع مباريات رغم معاناته من إصابة في الركبة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية
.
وفضل نيمار الاستقرار في ناديه الأم، سعيا لاستعادة كامل لياقته البدنية بعد الجراحة التي خضع لها في الغضروف المفصلي، بهدف إقناع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي
بضمه لقائمة البرازيل
في كأس العالم
2026.
وقال نيمار بعد تمديد عقده: "أود أن أستريح لمدة أسبوع على الأقل، وأسافر لأنسى كرة القدم، ثم سأفكر في الخطوات القادمة".