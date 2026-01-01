سانتوس البرازيلي يحسم مستقبل نجمه نيمار.. هل سيبقى؟

وأنهى بذلك التكهنات المثارة حول مستقبل ، والتي طالما ربطته بالعودة إلى أوروبا أو الانضمام لزميله السابق في برشلونة الإسباني، النجم في الأمريكي.وارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى إنتر الأمريكي عقب نهاية عقده مع للعب بجوار زميليه السابقين النجم الأرجنتيني والأوروغوياني ولكن الصفقة لم تكتمل.واستقر نيمار على تجديد عقده مع سانتوس البرازيلي والاستمرار لعام آخر بعد أن شارك خلال العام الماضي في 28 مباراة بقميص سانتوس وسجل 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.وجاء الإعلان عن تمديد عقد نيمار كهدية لجماهير سانتوس في أول أيام عام 2026، بعد أن نجح المهاجم السابق لباريس الفرنسي، في قيادة الفريق للبقاء في والتأهل لبطولة "كوبا سود أمريكانا" في الأسابيع الختامية للموسم الماضي، بتسجيله ستة أهداف في آخر أربع مباريات رغم معاناته من إصابة في الركبة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" .وفضل نيمار الاستقرار في ناديه الأم، سعيا لاستعادة كامل لياقته البدنية بعد الجراحة التي خضع لها في الغضروف المفصلي، بهدف إقناع المدرب الإيطالي كارلو بضمه لقائمة في 2026.وقال نيمار بعد تمديد عقده: "أود أن أستريح لمدة أسبوع على الأقل، وأسافر لأنسى كرة القدم، ثم سأفكر في الخطوات القادمة".