Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2026-01-06 | 07:14
مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
117 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يشهد ملعب "مولاي الحسن" بالعاصمة المغربية الرباط مواجهة قوية في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، والتي ستجمع منتخبا الجزائر والكونغو الديمقراطية.

وتقام مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرة البداية على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، والسابعة مساء بتوقيت العراق والسعودية.

وتبث المباراة على قناة BEIN SPORTS MAX 1.

كما يتولى التلفزيون الجزائري العمومي من خلال شاشة القناة الرابعة نقل المباراة مباشرة عبر البث الأرضي مع أستوديو تحليلي ينطلق في الساعة السادسة مساء بتوقيت العراق والسعودية.

ويمكن أيضا مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD" أو beIN Connect.

وقد تأهل منتخب الجزائر إلى دور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الخامسة بالبطولة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات السودان وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وبدأ منتخب الجزائر مشواره بالفوز على السودان بثلاثية نظيفة، ثم فاز بهدف على بوركينا فاسو، ثم اختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة.

وأعاد الفوز بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، الجماهير الجزائرية إلى ذكريات الفوز بلقب عام 2019 في مصر، حيث تصدر "محاربو الصحراء" مجموعتهم بالعلامة الكاملة بعدما تغلبوا على السنغال وكينيا وتنزانيا، ثم واصلوا طريقهم في البطولة حتى نجحوا في الفوز على السنغال مجددا في النهائي باستاد القاهرة.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى المضي قدما بعدما حاز أداءه على إعجاب الجماهير في دور المجموعات، وبقيادة نجمه رياض محرز، نجم ليستر سيتي ومانشستر سيتي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، وبغداد بونجاح وعيسى ماندي، وهم من اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة الفريق المتوج بلقب عام 2019 في مصر.

على الجانب الآخر، يهدف منتخب الكونغو الديمقراطية إلى محاكاة أدائه الكبير في نسخة عام 2023 في كوت ديفوار، حيث وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي، لكن المهمة ستكون صعبة أمام المنتخب الجزائري.

ويعتمد المنتخب الكونغولي بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، على العديد من الأسماء مثل المهاجم المخضرم سيدريك باكامبو والمدافع أرون وان بيساكا ونجم خط الوسط جايل كاكوتا والحارس المخضرم ليونيل مباسي وغيرهم من النجوم.

واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات السنغال وبنين وبوتسوانا.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية سيضرب موعدا مع نيجيريا في مواجهة نارية بالدور ربع النهائي.

وكان منتخب نيجيريا قد ضمن تأهله إلى هذا الدور بسهولة، بعد أن اكتسح نظيره الموزمبيقي برباعية نظيفة في مباراة دور الـ16 التي أقيمت أمس الاثنين.


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية اليوم

الموعد والقنوات الناقلة

السومرية نيوز

مانشستر سيتي

سومرية نيوز

ليستر سيتي

بطولة كأس

الجزائرية

السومرية

السعودية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
يامال يغيب عن مران برشلونة الأخير قبيل مواجهة بلباو
11:36 | 2026-01-06
كم بلغت تكلفة إقالة روبن أموريم من يونايتد؟
11:17 | 2026-01-06
رونالدو يضغط على إدارة النصر لضم مدافع ريال مدريد
10:44 | 2026-01-06
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
09:20 | 2026-01-06
برشلونة يتوصل لاتفاق لاستعارة نجم من الدوري السعودي
07:22 | 2026-01-06
بسبب "التدخلات".. عماد محمد يعلن استقالته من تدريب الأولمبي بعد نهائيات آسيا
05:19 | 2026-01-06
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
33.26%
02:38 | 2026-01-05
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
02:38 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
21.32%
09:42 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
09:42 | 2026-01-05
&quot;احتفلوا يوم الخميس&quot;.. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
16.51%
08:29 | 2026-01-06
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
08:29 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
13.5%
00:47 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
00:47 | 2026-01-06
بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة
7.74%
03:01 | 2026-01-05
بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة
03:01 | 2026-01-05
تأكيداً لـ السومرية.. الدولار يتراجع مع إغلاق البورصة المحلية
7.67%
08:23 | 2026-01-06
تأكيداً لـ السومرية.. الدولار يتراجع مع إغلاق البورصة المحلية
08:23 | 2026-01-06
المزيد
لا
لا
لا أعلم
لا أعلم
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

داخل سوق شعبي في بغداد.. الشرطة تقبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة
Play
داخل سوق شعبي في بغداد.. الشرطة تقبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة
09:40 | 2026-01-06
عصابة إيرانية تختطف عراقياً وتطالب بـ"4 شدات" مقابل إطلاق سراحه
Play
عصابة إيرانية تختطف عراقياً وتطالب بـ"4 شدات" مقابل إطلاق سراحه
08:03 | 2026-01-06
سماء بغداد تتزين بأسراب طيران الجيش احتفاءً بالذكرى الـ105 للتأسيس (فيديو)
Play
سماء بغداد تتزين بأسراب طيران الجيش احتفاءً بالذكرى الـ105 للتأسيس (فيديو)
06:03 | 2026-01-06
نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
Play
نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
07:58 | 2026-01-05
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
Play
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
07:05 | 2026-01-05
ترامب: سنستخرج النفط من فنزويلا ونستعيد ما سرقوه منا
Play
ترامب: سنستخرج النفط من فنزويلا ونستعيد ما سرقوه منا
03:29 | 2026-01-05
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الاعتماد على النفط سيوصل النظام السياسي الى الانهيار
Play
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الاعتماد على النفط سيوصل النظام السياسي الى الانهيار
03:10 | 2026-01-05
اليات مدرعة ومدافع ثقيلة بمدخل المنطقة الخضراء.. والسبب؟
Play
اليات مدرعة ومدافع ثقيلة بمدخل المنطقة الخضراء.. والسبب؟
01:29 | 2026-01-05
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف
Play
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف
14:18 | 2026-01-04
دندش العراقي يوقع عقدا للانضمام إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
Play
دندش العراقي يوقع عقدا للانضمام إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
12:35 | 2026-01-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.