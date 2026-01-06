مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الجزائر ضد الديمقراطية مساء اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرة البداية على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، والسابعة مساء بتوقيت والسعودية.وتبث المباراة على قناة BEIN SPORTS MAX 1.كما يتولى التلفزيون العمومي من خلال شاشة القناة الرابعة نقل المباراة مباشرة عبر البث الأرضي مع أستوديو تحليلي ينطلق في الساعة السادسة مساء بتوقيت العراق والسعودية.ويمكن أيضا مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD" أو beIN Connect.وقد تأهل منتخب الجزائر إلى دور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الخامسة بالبطولة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.وبدأ منتخب الجزائر بالفوز على السودان بثلاثية نظيفة، ثم فاز بهدف على بوركينا فاسو، ثم اختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على الاستوائية بثلاثية نظيفة.وأعاد الفوز بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، الجماهير إلى ذكريات الفوز بلقب عام 2019 في مصر، حيث تصدر "محاربو " مجموعتهم بالعلامة الكاملة بعدما تغلبوا على السنغال وكينيا وتنزانيا، ثم واصلوا طريقهم في البطولة حتى نجحوا في الفوز على السنغال مجددا في النهائي باستاد القاهرة.ويسعى المنتخب الجزائري إلى المضي قدما بعدما حاز أداءه على إعجاب الجماهير في دور المجموعات، وبقيادة نجمه رياض محرز، نجم ومانشستر سيتي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، وبغداد بونجاح وعيسى ماندي، وهم من اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة الفريق المتوج بلقب عام 2019 في مصر.على الجانب الآخر، يهدف منتخب الكونغو الديمقراطية إلى محاكاة أدائه الكبير في نسخة عام 2023 في كوت ديفوار، حيث وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي، لكن المهمة ستكون صعبة أمام المنتخب الجزائري.ويعتمد المنتخب الكونغولي بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، على العديد من الأسماء مثل المهاجم المخضرم سيدريك باكامبو والمدافع أرون وان بيساكا ونجم خط الوسط جايل كاكوتا والحارس المخضرم مباسي وغيرهم من النجوم.واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات السنغال وبنين وبوتسوانا.يشار إلى أن الفائز من مواجهة الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية سيضرب موعدا مع نيجيريا في مواجهة نارية بالدور ربع النهائي.وكان منتخب نيجيريا قد ضمن تأهله إلى هذا الدور بسهولة، بعد أن اكتسح نظيره الموزمبيقي برباعية نظيفة في مباراة دور الـ16 التي أقيمت أمس الاثنين.