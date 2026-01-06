Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كم بلغت تكلفة إقالة روبن أموريم من يونايتد؟

رياضة

2026-01-06 | 11:17
كم بلغت تكلفة إقالة روبن أموريم من يونايتد؟
4 شوهد

كشفت تقارير صحفية عن المبلغ الذي ستدفعه إدارة مانشستر يونايتد، لمدرب الفريق السابق روبن أموريم الذي أقيل من تدريب "الشياطين الحمر" بعد خلافات مع الإدارة.

جاءت إقالة المدرب البرتغالي بعد التعادل (1-1) مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي أبقت الفريق في المركز السادس في جدول الترتيب، مما جعل إدارة النادي تتخذ خطوة الإقالة رغم أن المدرب كان قد وقع عقدًا يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.
وذكرت إذاعة (talkSPORT) البريطانية أنه وفقا لشروط عقده، يحق للمدرب البرتغالي الحصول على مبلغ تعويضي كامل في حال فسخ العقد قبل نهايته.
وأوضحت الإذاعة أن مانشستر يونايتد سيكون مطالبا بدفع مبلغ يصل إلى 10.05 مليون جنيه إسترليني لأموريم بعد إقالته، وهي القيمة المتبقية في عقده مع النادي؛ علما بأن النادي كان قد دفع مسبقا مبلغ 9.5 مليون جنيه إسترليني إلى نادي سبورتينغ لشبونة مقابل التعاقد مع المدرب البرتغالي، كما أن راتبه السنوي يبلغ 6.7 مليون جنيه إسترليني.
خلال 63 مباراة تحت قيادة أموريم في مختلف المسابقات، حقق مانشستر يونايتد 25 انتصارا فقط، بمعدل فوز لا يتجاوز 39.7%، وهو أقل معدل فوز لأي مدرب في مانشستر يونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون.
كما عانى الفريق تحت قيادته في الموسم الماضي، حيث أنهي الدوري الإنجليزي في المركز 15، وهو أسوأ ترتيب له منذ 35 عاما؛ كما حصد الشياطين الحمر 42 نقطة فقط، وهي أقل حصيلة له منذ موسم 1973-74، الذي شهد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.
ولم تشهد نتائج مانشستر يونايتد في البطولات الأوروبية أي تقدم يذكر، بل كانت مليئة بالخيبات، ففي مايو/ أيار 2025، خسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ليفقد في الموسم الحالي فرصة اللعب في أي مسابقة أوروبية، ويغيب عن المشاركة في المسابقات القارية لأول مرة منذ 11 عاما.
وشهد الموسم الماضي إخفاق الفريق في التتويج بأي لقب للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ليواصل مسلسل نتائجه السلبية التي تسببت في تراجع مكانته على الساحة المحلية والدولية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
يامال يغيب عن مران برشلونة الأخير قبيل مواجهة بلباو
11:36 | 2026-01-06
رونالدو يضغط على إدارة النصر لضم مدافع ريال مدريد
10:44 | 2026-01-06
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
09:20 | 2026-01-06
برشلونة يتوصل لاتفاق لاستعارة نجم من الدوري السعودي
07:22 | 2026-01-06
مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
07:14 | 2026-01-06
بسبب "التدخلات".. عماد محمد يعلن استقالته من تدريب الأولمبي بعد نهائيات آسيا
05:19 | 2026-01-06
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
33.26%
02:38 | 2026-01-05
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
02:38 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
21.32%
09:42 | 2026-01-05
الداخلية السورية توضح حقيقة استهداف الشرع وعدد من الشخصيات القيادية
09:42 | 2026-01-05
&quot;احتفلوا يوم الخميس&quot;.. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
16.51%
08:29 | 2026-01-06
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
08:29 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
13.5%
00:47 | 2026-01-06
موجة البرد تكشر عن انيابها.. أمطار وانجماد وحرارة تصل الى الصفر
00:47 | 2026-01-06
بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة
7.74%
03:01 | 2026-01-05
بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة
03:01 | 2026-01-05
تأكيداً لـ السومرية.. الدولار يتراجع مع إغلاق البورصة المحلية
7.67%
08:23 | 2026-01-06
تأكيداً لـ السومرية.. الدولار يتراجع مع إغلاق البورصة المحلية
08:23 | 2026-01-06
المزيد
لا
لا
لا أعلم
لا أعلم
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

داخل سوق شعبي في بغداد.. الشرطة تقبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة
Play
داخل سوق شعبي في بغداد.. الشرطة تقبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة
09:40 | 2026-01-06
عصابة إيرانية تختطف عراقياً وتطالب بـ"4 شدات" مقابل إطلاق سراحه
Play
عصابة إيرانية تختطف عراقياً وتطالب بـ"4 شدات" مقابل إطلاق سراحه
08:03 | 2026-01-06
سماء بغداد تتزين بأسراب طيران الجيش احتفاءً بالذكرى الـ105 للتأسيس (فيديو)
Play
سماء بغداد تتزين بأسراب طيران الجيش احتفاءً بالذكرى الـ105 للتأسيس (فيديو)
06:03 | 2026-01-06
نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
Play
نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
07:58 | 2026-01-05
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
Play
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
07:05 | 2026-01-05
ترامب: سنستخرج النفط من فنزويلا ونستعيد ما سرقوه منا
Play
ترامب: سنستخرج النفط من فنزويلا ونستعيد ما سرقوه منا
03:29 | 2026-01-05
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الاعتماد على النفط سيوصل النظام السياسي الى الانهيار
Play
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الاعتماد على النفط سيوصل النظام السياسي الى الانهيار
03:10 | 2026-01-05
اليات مدرعة ومدافع ثقيلة بمدخل المنطقة الخضراء.. والسبب؟
Play
اليات مدرعة ومدافع ثقيلة بمدخل المنطقة الخضراء.. والسبب؟
01:29 | 2026-01-05
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف
Play
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف
14:18 | 2026-01-04
دندش العراقي يوقع عقدا للانضمام إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
Play
دندش العراقي يوقع عقدا للانضمام إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
12:35 | 2026-01-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.