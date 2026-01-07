بين الغيابات وطموح التأهل.. "ليوث الرافدين" يفتتحون مشوار آسيا بمواجهة الصين غداً

إلى ذلك، خاض منتخبنا أمس وحدة تدريبية بقيادة المدرب تأهباً للمباراة الافتتاحية بتواجد (19) لاعباً، ركّز خلالها الملاك التدريبي على وضع اللمسات الأخيرة لضمان انطلاقة مثالية تليق بسمعة الكرة العراقية، وتعبد الطريق نحو الأدوار الإقصائية.وتمثل المسابقة الآسيوية محطة إعدادية مهمة لمنتخبنا الأولمبي، إذ تهدف إلى تجريب اللاعبين، ومنح الفرصة لاكتشاف الطاقات، وبناء قاعدة متينة للمرحلة المقبلة، في طريق التأهل إلى أولمبياد لوس انجلوس (2028).وبالتزامن مع تحضيرات منتخبنا، تترقب الجماهير الرياضية اليوم أربع مواجهات مهمة لحساب المجموعتين الثانية والثالثة، حيث يواجه (الكومبيوتر) الياباني تحدي الفريق السوري، بينما يقص أوزبكستان شريط مبارياته بلقاء ، وفي قمة كروية ساخنة، يصطدم (الشمشون) الكوري الجنوبي بنظيره الإيراني، في حين تتجه الأنظار صوب (الديربي الخليجي) الذي يجمع الأدعم والأبيض الإماراتي، في صراع مبكر على صدارة المجموعة.وتشهد نهائيات تحت (23) عاماً، في نسختها السابعة، مشاركة نخبة من مواهب القارة الآسيوية، بتواجد (16) منتخباً تم تقسيمها على (4) مجموعات، إذ المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي (16 و17) من الشهر الحالي.يشار إلى أن منتخبنا يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه كلاً من وتايلند والصين.