LIVE
"تحالف الراغبين".. إعلان مشترك حول ضمانات أمنية لأوكرانيا
إنريكي يصدم الجميع ويقرر عدم التجديد مع باريس

رياضة

2026-01-07 | 05:07
إنريكي يصدم الجميع ويقرر عدم التجديد مع باريس
290 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

ذكرت تقارير إعلامية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، رغم تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا، مفضلًا خوض تحدٍ جديد مع نهاية الموسم الحالي.



ومنذ وصوله إلى الفريق الباريسي في صيف 2023، قاد إنريكي النادي لتحقيق 9 ألقاب، أبرزها تحقيق الحلم القاري بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان.

وقاد المدرب الإسباني، البالغ من العمر 55 عامًا، الفريق في 144 مباراة، حقق خلالها 99 فوزًا، و26 تعادلًا، مقابل 19 هزيمة، ونجح في الجمع بين استثمار إمكانيات النجوم وبناء فريق قادر على المنافسة مستقبلًا.

ومع قراره عدم تجديد العقد، باتت عدة أندية كبرى تترقب موقفه على أحرّ من الجمر، سعيًا للتعاقد معه، وفيما يأتي أبرزها:

رغم ارتباط اسم مانشستر سيتي بالمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لخلافة الإسباني بيب غوارديولا، فإن وجود لويس إنريكي في سوق المدربين قد يمثل الخيار المثالي للنادي، نظرًا للتقارب الكبير بين فلسفتهما التدريبية، إضافة إلى أن الفريق الإنجليزي لم يشهد تغييرات جذرية في سياسته الفنية.

يعاني ليفربول هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، وتشير تقارير عدة إلى أن أيامه باتت معدودة داخل النادي؛ ما يجعل لويس إنريكي خيارًا مثاليًّا لإعادة الفريق إلى سكة المنافسة والعودة إلى القمة.
سبق للمدرب الإسباني قيادة برشلونة خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كما يُعد لاعبًا سابقًا في صفوف النادي، وقاده لتحقيق ثاني ثلاثية تاريخية عام 2015.

ويتميز إنريكي بمعرفته العميقة بثقافة النادي، وقدرته على إدارة النجوم ومنح الفرص للعناصر الشابة؛ ما يجعله مرشحًا مثاليًّا لقيادة مشروع ما بعد الألماني هانزي فليك.
