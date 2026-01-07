قمة كروية في جدة.. برشلونة يصطدم ببلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني

يشارك في البطولة المصغرة بصفته حامل لقب الدوري والكأس، بينما يشارك بعد أن احتل المركز الرابع في الموسم الماضي.موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في السوبر الإسبانيستقام مباراة برشلونة وبلباو اليوم الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني على ملعب عبد الله الرياضية في جدة، والذي يتسع لما يصل إلى 62345 مشجعاً.ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة وبلباو الساعة 22:00 بتوقيت والدوحة والسعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.سوف تبث مباريات عبر تطبيق " " السعودي الذي يمتلك حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويحتفظ برشلونة بذكريات جميلة في آخر ظهور له في في يناير/كانون الثاني 2025، عندما حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-2 على ليفوز بكأس السوبر الإسباني.برشلونة هو الفريق الأكثر فوزاً بكأس السوبر الإسباني برصيد 15 لقباً، بما في ذلك انتصارات في موسمين من المواسم الثلاثة الماضية.وسيواجه الفائز في هذه المباراة أو في نهائي يوم الأحد.