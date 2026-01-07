صلاح على أعتاب رقم غير مسبوق في كأس أفريقيا

وتأهل إلى دور ربع النهائي بالفوز على حساب بنين بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر بالبطولة.ويلتقي منتخب مصر منافسه كوت ديفوار حامل اللقب يوم السبت المقبل في ربع نهائي البطولة القارية.وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل في عدد منتخبات مختلفة في البطولة بالتساوي مع الكاميروني والإيفواري ديديه دروجبا والغاني .وهز صلاح شباك 10 منتخبات في على مدار نسخ 2017، 2019، 2021، 2023، 2025 متساوياً مع إيتو ودروجبا وأيو.وأحرز نجم 10 أهداف لمنتخب مصر في الأفريقية وهو ثالث هدافي الفراعنة في البطولة القارية خلف الراحل المتصدر برصيد 12 هدفاً وحسام حسن المدرب الحالي للمنتخب برصيد 11 هدفاً.ولعب صلاح 22 مباراة في الأمم الأفريقية على مدار النسخ الخمس وسجل 10 أهداف، وهز شباك 10 منتخبات مختلفة.وأحرز صلاح في مرمى غانا وبوركينا فاسو في نسخة 2017 ثم أحرز في مرمى الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019.وسجل صلاح في مرمى والمغرب في نسخة 2021 كما هز شباك موزمبيق في نسخة 2023.وفي النسخة الحالية، أحرز قائد الفراعنة في مرمى زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين.وسيكون أمام صلاح فرصة لضم ضحية جديدة لأهدافه في أمم أفريقيا حال هز شباك كوت ديفوار ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الكان يسجل في مرمى منتخبات مختلفة.