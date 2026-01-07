Alsumaria Tv
صلاح على أعتاب رقم غير مسبوق في كأس أفريقيا

رياضة

2026-01-07 | 14:00
صلاح على أعتاب رقم غير مسبوق في كأس أفريقيا
المصدر:
موقع كووورة
82 شوهد

بات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على أعتاب تحقيق رقم قياسي غير مسبوق مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حالياً في المغرب.

وتأهل الفراعنة إلى دور ربع النهائي بالفوز على حساب بنين بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر بالبطولة.

ويلتقي منتخب مصر منافسه كوت ديفوار حامل اللقب يوم السبت المقبل في ربع نهائي البطولة القارية.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل في عدد منتخبات مختلفة في البطولة بالتساوي مع الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا والغاني أندريه أيو.

وهز صلاح شباك 10 منتخبات في كأس الأمم الأفريقية على مدار نسخ 2017، 2019، 2021، 2023، 2025 متساوياً مع إيتو ودروجبا وأيو.

وأحرز نجم ليفربول 10 أهداف لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وهو ثالث هدافي الفراعنة في البطولة القارية خلف الراحل حسن الشاذلي المتصدر برصيد 12 هدفاً وحسام حسن المدرب الحالي للمنتخب برصيد 11 هدفاً.

ولعب صلاح 22 مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على مدار النسخ الخمس وسجل 10 أهداف، وهز شباك 10 منتخبات مختلفة.

وأحرز صلاح في مرمى غانا وبوركينا فاسو في نسخة 2017 ثم أحرز في مرمى الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019.

وسجل صلاح في مرمى غينيا بيساو والمغرب في نسخة 2021 كما هز شباك موزمبيق في نسخة 2023.

وفي النسخة الحالية، أحرز قائد الفراعنة في مرمى زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين.

وسيكون أمام صلاح فرصة لضم ضحية جديدة لأهدافه في أمم أفريقيا حال هز شباك كوت ديفوار ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الكان يسجل في مرمى منتخبات مختلفة.
 
