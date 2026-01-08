رسمياً.. ملعب النجف يحتضن مواجهة القاسم والشرطة في دوري نجوم العراق

وجاء قرار اللجنة بعد رفضها طلب إدارة نادي القاسم نقل المباراة إلى ملعب ، بسبب تأخر وصول إشعار تحديد الملعب إلى اللجنة، الأمر الذي قد يسبب إرباكاً في ترتيبات سفر وإقامة وفد .ودعت إدارة نادي القاسم إلى ضرورة تثبيت ملعب معتمد لخوض مبارياته المتبقية في الدوري، محذّرة من أن استمرار عدم الاستقرار قد يدفعها إلى إحالة الملف إلى لجنة التراخيص.من جهتها، برّرت إدارة القاسم رفضها اللعب على بالأزمة المالية التي يمر بها النادي، وعدم قدرته على تسديد أجور الاستضافة التي تطالب بها إدارة ملعب النجف، والبالغة ستة ملايين دينار عراقي عن كل مباراة.وأشارت الإدارة إلى حصولها على موافقات رسمية من الجهات المعنية في لاستضافة اللقاء على ملعب الناصرية، إضافة إلى إعلان أمين عام الدكتور تحمّل كامل نفقات إقامة الفريقين.يشار إلى أن آخر مواجهة جمعت القاسم والشرطة في الموسم الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق.وفي سياق متصل، التحق مدافع نادي القاسم كرار علاء بصفوف المنتخب الأولمبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات دون 23 عاماً، المقامة حالياً في ، بعد توجيه دعوة رسمية له من قبل المدرب ، لتعويض الغياب الذي شهده المنتخب في الأخيرة.ويخوض منتخبنا الأولمبي منافسات البطولة ضمن مجموعة تضم منتخبات وتايلند والصين، على أن يفتتح في المسابقة بمواجهة نظيره الصيني اليوم الخميس.