منتخبنا الأولمبي ينهي لقاءه الأول بكأس اسيا بالتعادل مع الصين

وشهدت المباراة ندية واضحة بين الطرفين، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل الأهداف، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط بين المنتخبين في أول ظهور لهما بالبطولة القارية.وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي وتايلاند، حيث صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.ويأمل منتخبنا الأولمبي في استثمار مبارياته المقبلة لتحقيق نتائج أفضل تعزز حظوظه في العبور إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.