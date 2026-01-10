برسالة مطولة حملت لغة شديدة اللهجة.. "فيفا" يدعو لإعادة انتخابات اتحاد الكرة العراقي بالكامل

وجاء في نص الرسالة: "بالإشارة إلى بعثة تقصي الحقائق المشتركة بين والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى في الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، نعرب عن تقديرنا للتعاون الذي أبداه خلال جميع الاجتماعات والمناقشات ذات الصلة. وقد مكّنت هذه البعثة الفيفا والاتحاد الآسيوي من الحصول على فهم أوضح للظروف المحيطة بالعملية الانتخابية الأخيرة وعمل الهيئات المعنية".وأضافت "خلال هذا التقييم، حدد (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوجه قصور واضحة في التحقق من الأهلية وإجراءات انتخاب أعضاء ولجنة الاستئناف الانتخابية، والتي لم تُجرَ بما يتوافق تمامًا مع النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات. وتشمل أوجه القصور هذه حالات مؤكدة لم يستوفِ فيها الأفراد المعينون في هذه الهيئات الحد الأدنى لمتطلبات السن المنصوص عليها في للاتحاد العراقي لكرة القدم، مما يجعل تعيينهم غير متوافق مع اللوائح المعمول بها".وتابعت الرسالة "بالإضافة إلى هذه المشكلات المؤكدة، لاحظ الاتحاد (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضًا وجود العديد من الادعاءات التي أثارها مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك ادعاءات تضارب المصالح مثل تولي رئيس نادٍ منصب رئيس ، وادعاءات تتعلق بممارسة أدوار حكومية تنفيذية من قبل الأعضاء المشاركين في اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى ادعاءات مختلفة تتعلق بانعدام الاستقلالية في سير العملية الانتخابية".ولفتت إلى أنه "بعد التقييم الداخلي لهذه النتائج، يرى لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه من الضروري إعادة إطلاق العملية الانتخابية بالكامل، لضمان الالتزام الكامل بنظام لكرة القدم وقانون الانتخابات، واستعادة الثقة الكاملة في نزاهة العملية وحيادها".وبناءً على ذلك، يطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم من للاتحاد العراقي لكرة القدم اتخاذ الخطوات التالية:1. بدء عملية جديدة لانتخاب اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية، مع ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات.2. بعد انتخاب هاتين اللجنتين الجديدتين، المضي قدمًا في عملية انتخابية جديدة لانتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم، والتي ستبدأ بالكامل من البداية.3. ضمان إتمام انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم وفقًا لخارطة الطريق المقترحة من الفيفا/الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حتى يتمكن الاتحاد العراقي لكرة القدم من مواصلة أنشطته بقيادة مستقرة وشرعية بالكامل.وأشارت الرسالة إلى أنه "لدعم التنظيم المنظم لهذه الخطوات، أعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم خارطة الطريق المقترحة المرفقة التي تحدد التسلسل الموصى به والجداول الزمنية الإرشادية لإعادة إطلاق العملية. تتم مشاركة خارطة الطريق هذه مع الاتحاد العراقي لكرة القدم للنظر فيها، وسيتم تقديمها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل التأكيد النهائي، ثم إلى اللجان الانتخابية الجديدة، بمجرد انتخابها، للمصادقة عليها وتنفيذها".وأكدت على أن "خارطة الطريق هذه تهدف إلى تسهيل عملية منظمة وشفافة ومتوافقة مع القانون، مع إتاحة وقت كافٍ لإجراء جميع الأنشطة المطلوبة دون المساس بنزاهة الانتخابات. يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الاتحاد العراقي لكرة القدم للقيام بهذا العمل بروح من الاستقرار والحياد والالتزام بالحوكمة الرشيدة".يذكّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بأن ولاية اللجنة التنفيذية الحالية قد استمرت الآن لما بعد مدتها القانونية الأصلية البالغة أربع سنوات. وبالتالي، يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه في حين يجوز للجنة التنفيذية الاستمرار في أداء واجباتها وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم لضمان استمرار عمل الاتحاد دون انقطاع، إلا أنه يجب عليها الامتناع عن اتخاذ أي قرارات تتجاوز العمل الإداري الروتيني أو التي قد تؤثر على هيكل العملية الانتخابية أو اتجاهها أو نزاهتها. ومن المتوقع أن تركز اللجنة التنفيذية اهتمامها الفوري على تنظيم وعلى تنفيذ جميع التدابير الانتخابية المنصوص عليها في هذه الرسالة، وفق الرسالة.وشددت "لم يعد التأخير في عقد المؤتمر الانتخابي مقبولاً، لأنه يضر بالفعل بحوكمة واستقرار وعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم. لذلك، من المتوقع أن تجتمع اللجنة التنفيذية دون تأخير لتأكيد تنفيذ التدابير الموضحة في هذه الرسالة".وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الاتحاد العراقي لكرة القدم "الرد رسميًا على هذه الرسالة بمجرد انعقاد أول التنفيذية للاتحاد، كما هو مقرر في خارطة الطريق في 26 يناير 2026، لتأكيد الخطوات الملموسة المتخذة للامتثال للتوجيهات المذكورة أعلاه".وأتمت الرسالة: "سيواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة الوضع وتنفيذ هذه التدابير عن كثب لضمان إجراء العملية الانتخابية الجديدة بطريقة شفافة وذات مصداقية ومتوافقة تمامًا. وكجزء من عملية المراقبة هذه، سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقييم ضرورة إحالة الأمر إلى هيئة صنع القرار المختصة في الفيفا للنظر فيه واتخاذ القرار المحتمل، وفقًا لنظام الفيفا الأساسي، بالتنسيق الوثيق مع ".