بعد خسارة كأس السوبر.. ريال مدريد يحسم مصير ألونسو

وخسر الفريق "الملكي" نهائي أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "الإنماء" في .وذكرت صحيفة "آس" أن إدارة قد قررت استمرار ألونسو في منصبه كمدير فني للنادي حيث لا يعد مستقبل المدرب الشاب مع الميرنغي في خطر.وأضافت الصحيفة أن أداء ريال في نهائي السوبر الإسباني ضد برشلونة يفتح الباب أمام استمرار ألونسو مع الفريق حيث هناك شعور أن المدرب الإسباني يجب أن لا يتحمل اللوم وإنما يجب أن يتم تحسين السلوك بشكل عام في الفريق.وأشادت الصحيفة بطريقة لعب ألونسو في لقاء الأمس وفي المقابل لم يخذله لاعبو ريال مدريد والذين قدموا كل ما في وسعهم بالرغم من سوء حالتهم البدنية حيث خلق مشاكل كبيرة لدفاع البلوغرانا قبل خروجه في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.وأوضحت أن أولوية ريال مدريد الآن هي تحسين الحالة البدنية للاعبين ووقف نزيف الإصابات التي يعاني منها الفريق هذا الموسم إذ أصيب قبل مباراة الأمس في حين تعرض دين هويسن لتمزق عضلي أثناء اللقاء.وأردفت "آس" أن ريال مدريد لن يكتفي بعودة إلى الجهاز الطبي للفريق، وإنما يحتاج الفريق للعثور على طريقة تحسن من لياقة اللاعبين البدنية.ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوم الأربعاء المقبل والتي سوف تكون لحساب دور ال16 من بطولة .