LIVE
روسيا تعلن إسقاط 1193 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
بعد خسارة كأس السوبر.. ريال مدريد يحسم مصير ألونسو

رياضة

2026-01-12 | 04:47
بعد خسارة كأس السوبر.. ريال مدريد يحسم مصير ألونسو
5,293 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

اتخذت إدارة ريال مدريد قرارا حاسما تجاه تشابي ألونسو المدير الفني للفريق رغم خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وخسر الفريق "الملكي" نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب "الإنماء" في السعودية.

وذكرت صحيفة "آس" أن إدارة ريال مدريد قد قررت استمرار ألونسو في منصبه كمدير فني للنادي حيث لا يعد مستقبل المدرب الشاب مع الميرنغي في خطر.

وأضافت الصحيفة أن أداء ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني ضد برشلونة يفتح الباب أمام استمرار ألونسو مع الفريق حيث هناك شعور أن المدرب الإسباني يجب أن لا يتحمل اللوم وإنما يجب أن يتم تحسين السلوك بشكل عام في الفريق.

وأشادت الصحيفة بطريقة لعب ألونسو في لقاء الأمس وفي المقابل لم يخذله لاعبو ريال مدريد والذين قدموا كل ما في وسعهم بالرغم من سوء حالتهم البدنية حيث خلق فينيسيوس جونيور مشاكل كبيرة لدفاع البلوغرانا قبل خروجه في الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.

وأوضحت أن أولوية ريال مدريد الآن هي تحسين الحالة البدنية للاعبين ووقف نزيف الإصابات التي يعاني منها الفريق هذا الموسم إذ أصيب فيرلاند ميندي قبل مباراة الأمس في حين تعرض دين هويسن لتمزق عضلي أثناء اللقاء.

وأردفت "آس" أن ريال مدريد لن يكتفي بعودة نيكو ميهيتش إلى الجهاز الطبي للفريق، وإنما يحتاج الفريق للعثور على طريقة تحسن من لياقة اللاعبين البدنية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي يوم الأربعاء المقبل والتي سوف تكون لحساب دور ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
