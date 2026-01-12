بعد وداع كأس الاتحاد.. الخيبة تلاحق يونايتد

هذا الخروج أكد أن الفريق سيخوض أقل عدد من المباريات في موسم واحد منذ 111 عاماً، في ظل إقصائه المبكر من بطولتي الكأس وغيابه الكامل عن المشاركات الأوروبية، حيث أشارت إحصاءات شبكة «أوبتا» إلى أن آخر مرة لعب فيها عدداً أقل من المباريات تعود إلى موسم 1914-1915.وسيكتفي الفريق بـ40 مباراة فقط خلال الموسم الحالي، تشمل 38 مواجهة في ، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من وكأس ، قبل أن يودّع البطولتين من أول مشاركة، في رقم نادر بتاريخ النادي العريق.وكشفت «أوبتا» أيضاً أن خرج من بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة من الدور الأول في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 1981-1982، في مؤشر واضح على التراجع الحاد في مستوى النتائج.وكان الفريق قد ودّع كأس رابطة المحترفين في أغسطس الماضي أمام غريمبسي تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، عقب التعادل 2-2 ثم الخسارة بركلات الترجيح، ما زاد من حدة الانتقادات والأزمات داخل النادي.وتأتي خسارة في ثاني مباراة يقود فيها الفريق بصفة مؤقتة، دون أن ينجح في تحقيق أي انتصار، لتتزايد الضغوط داخل أروقة “أولد ترافورد”.أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فتبدو آمال يونايتد في المنافسة على اللقب شبه معدومة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، متأخراً بفارق 17 نقطة عن المتصدر آرسنال، ليواصل الفريق معاناته محلياً في موسم يعد من الأصعب بتاريخ النادي الحديث.