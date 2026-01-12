بعد وداع كأس الاتحاد.. الخيبة تلاحق يونايتد

هذا الخروج أكد أن الفريق سيخوض أقل عدد من المباريات في موسم واحد منذ 111 عاماً، في ظل إقصائه المبكر من بطولتي الكأس وغيابه الكامل عن المشاركات الأوروبية، حيث أشارت إحصاءات شبكة «أوبتا» إلى أن آخر مرة لعب فيها يونايتد
عدداً أقل من المباريات تعود إلى موسم 1914-1915.
وسيكتفي الفريق بـ40 مباراة فقط خلال الموسم الحالي، تشمل 38 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز
، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من كأس الرابطة
وكأس الاتحاد الإنجليزي
، قبل أن يودّع البطولتين من أول مشاركة، في رقم نادر بتاريخ النادي العريق.
وكشفت «أوبتا» أيضاً أن مانشستر يونايتد
خرج من بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة من الدور الأول في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 1981-1982، في مؤشر واضح على التراجع الحاد في مستوى النتائج.
وكان الفريق قد ودّع كأس رابطة المحترفين في أغسطس الماضي أمام غريمبسي تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، عقب التعادل 2-2 ثم الخسارة بركلات الترجيح، ما زاد من حدة الانتقادات والأزمات داخل النادي.
وتأتي خسارة برايتون
في ثاني مباراة يقود فيها دارين فليتشر
الفريق بصفة مؤقتة، دون أن ينجح في تحقيق أي انتصار، لتتزايد الضغوط داخل أروقة “أولد ترافورد”.
أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فتبدو آمال مانشستر
يونايتد في المنافسة على اللقب شبه معدومة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، متأخراً بفارق 17 نقطة عن المتصدر آرسنال، ليواصل الفريق معاناته محلياً في موسم يعد من الأصعب بتاريخ النادي الحديث.