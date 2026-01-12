Alsumaria Tv
بعد وداع كأس الاتحاد.. الخيبة تلاحق يونايتد

رياضة

2026-01-12 | 09:50
بعد وداع كأس الاتحاد.. الخيبة تلاحق يونايتد
124 شوهد

واصل مانشستر يونايتد كتابة فصول جديدة من موسمه المخيب، بعدما ودّع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكراً إثر خسارته أمام برايتون بنتيجة 2-1 في الدور الثالث، ليضيف إخفاقاً جديداً إلى سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم.

هذا الخروج أكد أن الفريق سيخوض أقل عدد من المباريات في موسم واحد منذ 111 عاماً، في ظل إقصائه المبكر من بطولتي الكأس وغيابه الكامل عن المشاركات الأوروبية، حيث أشارت إحصاءات شبكة «أوبتا» إلى أن آخر مرة لعب فيها يونايتد عدداً أقل من المباريات تعود إلى موسم 1914-1915.
وسيكتفي الفريق بـ40 مباراة فقط خلال الموسم الحالي، تشمل 38 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يودّع البطولتين من أول مشاركة، في رقم نادر بتاريخ النادي العريق.
وكشفت «أوبتا» أيضاً أن مانشستر يونايتد خرج من بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة من الدور الأول في موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 1981-1982، في مؤشر واضح على التراجع الحاد في مستوى النتائج.
وكان الفريق قد ودّع كأس رابطة المحترفين في أغسطس الماضي أمام غريمبسي تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، عقب التعادل 2-2 ثم الخسارة بركلات الترجيح، ما زاد من حدة الانتقادات والأزمات داخل النادي.
وتأتي خسارة برايتون في ثاني مباراة يقود فيها دارين فليتشر الفريق بصفة مؤقتة، دون أن ينجح في تحقيق أي انتصار، لتتزايد الضغوط داخل أروقة “أولد ترافورد”.
أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فتبدو آمال مانشستر يونايتد في المنافسة على اللقب شبه معدومة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة، متأخراً بفارق 17 نقطة عن المتصدر آرسنال، ليواصل الفريق معاناته محلياً في موسم يعد من الأصعب بتاريخ النادي الحديث.
بالفيديو.. معتمرون عراقيون عالقون في السعودية ويوجهون مناشداتهم
09:40 | 2026-01-12
Play
بالفيديو.. معتمرون عراقيون عالقون في السعودية ويوجهون مناشداتهم
09:40 | 2026-01-12
ظهور نادر للطائرة الأميركية الأسطورية "يوم القيامة" في لوس أنجلوس
08:36 | 2026-01-12
Play
ظهور نادر للطائرة الأميركية الأسطورية "يوم القيامة" في لوس أنجلوس
08:36 | 2026-01-12
تراجع الاقبال على شراء الذهب في البصرة
04:44 | 2026-01-12
Play
تراجع الاقبال على شراء الذهب في البصرة
04:44 | 2026-01-12
بالفيديو.. طفل يتصل بوزير الداخلية ويخاطبه "إذا انطيتني حظر تلكاني بالفتحة الخامسة"
11:11 | 2026-01-11
Play
بالفيديو.. طفل يتصل بوزير الداخلية ويخاطبه "إذا انطيتني حظر تلكاني بالفتحة الخامسة"
11:11 | 2026-01-11
"حزام ناري".. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفر حتى جنوب لبنان
11:03 | 2026-01-11
Play
"حزام ناري".. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفر حتى جنوب لبنان
11:03 | 2026-01-11
بالفيديو.. رصد قوات أميركية تتجول في المناطق الغربية بالانبار
10:37 | 2026-01-11
Play
بالفيديو.. رصد قوات أميركية تتجول في المناطق الغربية بالانبار
10:37 | 2026-01-11
مشجع يعترض لابورتا ويعرض عليه التبرع بـ"دولار واحد" لتجاوز أزمة برشلونة المالية
09:41 | 2026-01-11
Play
مشجع يعترض لابورتا ويعرض عليه التبرع بـ"دولار واحد" لتجاوز أزمة برشلونة المالية
09:41 | 2026-01-11
تجّار بغداد في الشوارع.. تظاهرة واسعة احتجاجا على الرسوم (فيديو وصور)
03:06 | 2026-01-11
Play
تجّار بغداد في الشوارع.. تظاهرة واسعة احتجاجا على الرسوم (فيديو وصور)
03:06 | 2026-01-11
سوريا.. اندلاع حريق كبير بأنابيب نقل النفط في ريف حمص
15:06 | 2026-01-10
Play
سوريا.. اندلاع حريق كبير بأنابيب نقل النفط في ريف حمص
15:06 | 2026-01-10
العنكوشي لـ السومرية: البرلمان يدعم أتمتة الدولة وتعظيم الإيرادات بعيداً عن الضرائب
10:12 | 2026-01-10
Play
العنكوشي لـ السومرية: البرلمان يدعم أتمتة الدولة وتعظيم الإيرادات بعيداً عن الضرائب
10:12 | 2026-01-10
