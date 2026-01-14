اول تعليق من عماد محمد بعد خروج العراق من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً

وقال محمد في مؤتمر صحفي تابعته ، "عشنا ظروفاً استثنائية بسبب ما حدث حول القائمة الأساسية، وتفاجأنا بعدم رغبة الأندية في إرسال لاعبيها"، متسائلا "كل فريق لديه لاعب واحد فقط في الأندية من أصل 25 لاعبًا لم يستغنِ عنه، فكيف جعلتم المنتخب يغيب عنه 9 لاعبين أساسيين؟".وأضاف "أود أن أحيي اللاعبين الذين قدموا أداءً طيباً معنا، والأهم أننا خرجنا بوجه أبيض رغم كل ما حدث"، موضحا ان " تدخل، وباتصال من طلبوا مني عدم ، وقررت الاستمرار لأجل الاتحاد".وتابع "إن لم يوفر لي الاتحاد الطلبات التي أحتاجها فلن أستمر مع المنتخب في البطولات المقبلة"، موضحا ان "عدم تفريغ تسعة لاعبين، وهو أمر لم يحدث في تاريخ كرة القدم أن يغيب هذا العدد من اللاعبين الأساسيين عن فريقهم".وذكر "اضطرنا لإضافة بعض اللاعبين الذين لم يعملوا معنا سابقاً، ومع ذلك لم نستطع إكمال العدد المطلوب"، لافتا الى "اننا دخلنا البطولة بعشرين لاعباً فقط مع حارسين اثنين، وشاهدتم في أغلب المباريات كيف كنا نخسر في الدقائق الأخيرة بسبب التغييرات الاضطرارية".وذكر "اليوم كان ثلاثة من لاعبي خط الوسط يعانون من إصابات، بالإضافة إلى الذي جازفنا بإشراكه"، لافتا الى ان "الظروف التي نعيشها صعبة، لكن رغم ذلك كنا اليوم خصماً صعباً أمام وتقدمنا بالنتيجة حتى الدقيقة 94".واكد ان "البعض يظن أن منتخب سيخسر مباريات بنتائج كبيرة، لكننا لعبنا بأسلوب يناسب لاعبينا، وحتى اليوم لم نكن نستحق الخسارة"، مقدما الشكر "للاعبين لعدم تذرعهم بالظروف وتقديم مستوى طيب".