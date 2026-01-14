Alsumaria Tv
اول تعليق من عماد محمد بعد خروج العراق من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً

رياضة

2026-01-14 | 09:57
اول تعليق من عماد محمد بعد خروج العراق من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً
2,486 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
اكد مدرب المنتخب العراق الأولمبي عماد محمد، اليوم الأربعاء، تراجعه عن الاستقالة والاستمرار في تدريب المنتخب بشروط.

وقال محمد في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، "عشنا ظروفاً استثنائية بسبب ما حدث حول القائمة الأساسية، وتفاجأنا بعدم رغبة الأندية في إرسال لاعبيها"، متسائلا "كل فريق لديه لاعب واحد فقط في الأندية من أصل 25 لاعبًا لم يستغنِ عنه، فكيف جعلتم المنتخب يغيب عنه 9 لاعبين أساسيين؟".
وأضاف "أود أن أحيي اللاعبين الذين قدموا أداءً طيباً معنا، والأهم أننا خرجنا بوجه أبيض رغم كل ما حدث"، موضحا ان "الاتحاد العراقي تدخل، وباتصال من المكتب التنفيذي طلبوا مني عدم الاستقالة، وقررت الاستمرار لأجل الاتحاد".
وتابع "إن لم يوفر لي الاتحاد الطلبات التي أحتاجها فلن أستمر مع المنتخب في البطولات المقبلة"، موضحا ان "عدم تفريغ تسعة لاعبين، وهو أمر لم يحدث في تاريخ كرة القدم أن يغيب هذا العدد من اللاعبين الأساسيين عن فريقهم".
وذكر "اضطرنا لإضافة بعض اللاعبين الذين لم يعملوا معنا سابقاً، ومع ذلك لم نستطع إكمال العدد المطلوب"، لافتا الى "اننا دخلنا البطولة بعشرين لاعباً فقط مع حارسين اثنين، وشاهدتم في أغلب المباريات كيف كنا نخسر في الدقائق الأخيرة بسبب التغييرات الاضطرارية".
وذكر "اليوم كان ثلاثة من لاعبي خط الوسط يعانون من إصابات، بالإضافة إلى آدم طالب الذي جازفنا بإشراكه"، لافتا الى ان "الظروف التي نعيشها صعبة، لكن رغم ذلك كنا اليوم خصماً صعباً أمام أستراليا وتقدمنا بالنتيجة حتى الدقيقة 94".
واكد ان "البعض يظن أن منتخب العراق سيخسر مباريات بنتائج كبيرة، لكننا لعبنا بأسلوب يناسب لاعبينا، وحتى اليوم لم نكن نستحق الخسارة"، مقدما الشكر "للاعبين لعدم تذرعهم بالظروف وتقديم مستوى طيب".
