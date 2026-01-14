روبرتسون ينتقد استهتار زميله سوبوسلاي

وارتكب سوبوسلاي هفوة كارثية عندما حاول تمرير الكرة بكعب القدم داخل منطقة جزاء فريقه، ما منح آدم فرصة تسجيل هدف لبارنسلي في مباراة الدور الثالث التي أقيمت على ملعب أنفيلد.وكان متقدما بهدفين في حينها قبل أن يُنهي اللقاء 4-1 أمام منافسه الذي يلعب في المستوى الثالث، ورغم أن سوبوسلاي سجل هدفا رائعا من تسديدة بعيدة المدى في بداية المباراة، إلا أن المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت قال إنه سيتحدث مع المجري بشأن ما وصفه بـ"قرار غريب"، وأبدى بدوره استياءه من الخطأ غير المبرر الذي دفع المدرب الإيرلندي لبارنسلي كونور هوريهان لاتهام سوبوسلاي بعدم الاحترام.وقال روبرتسون المحبط أن "دوم سوبوسلاي ركض في البداية مسافة 60 ياردة بشكل مذهل وتلقى تصفيقا من الجماهير، لا أعرف إن كان ذلك جعله يشعر بالغرور".وأضاف: "يمكننا المزاح بشأنه الآن، لكن من غير المقبول أن نستقبل هدفا بهذه الطريقة، دوم يعرف ذلك جيدا، لقد كان رائعا معنا هذا الموسم، وكان جيدا جدا في المباراة أيضا".وتابع: فقد تركيزه للحظة، ولا يمكننا السماح بحدوث مثل هذه الأخطاء داخل منطقة الست ياردات.ويمتد سجل ليفربول من الهزائم إلى 11 مباراة، ما ساعده على تجاوز الأزمة التي عاشها في وقت سابق من الموسم.لكن روبرتسون قال إن مواجهة بارنسلي أظهرت مجددا أن ليفربول ما زال يميل إلى السماح للفرق بالعودة في المباريات، وأوضح: تحقيق 11 مباراة بلا هزيمة أمر جيد، لكن لا تزال هناك حاجة لتحسين بعض النواحي، الجميع يعرف ذلك.وأضاف "أصبحنا أكثر صلابة دفاعيا، وهذا أمر مشجع، لكن علينا الآن أن نكمل الصورة لأن البعض يقول إننا نفتقد الفاعلية الهجومية"، لافتا الى انه "إذا أردت الفوز بالألقاب والتقدم في البطولات، عليك أن تحقق التوازن المثالي، وهذا ما نعمل عليه".