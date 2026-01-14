مانشستر يونايتد يلجأ الى السعودية لتعويض خسائره

وودع كأس من الدور الثالث، بعد الخسارة أمام بهدفين لهدف، ليودع بطولة الكأس الثانية مبكرًا بعد لأول مرة منذ موسم 1981-1982.وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن قد يجني نحو 10 ملايين جنيه إسترليني من جولة ودية محتملة في ، خاصة وأنه سيعيش بعض فترات الفراغ في جدول المباريات خلال شهري فبراير ومارس.وتعرض مانشستر يونايتد لفجوة مالية بعد استضافة 10 مباريات أقل على ملعب أولد ترافورد مقارنة بالموسم الماضي، حيث كان يحقق نحو 5.3 مليون جنيه إسترليني من كل مباراة، بعدما جمع 160.3 مليون جنيه كإيرادات يوم المباراة الموسم الماضي.وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه الجديد ، أجرى مناقشات مع مسؤولي حول إمكانية زيارة الفريق للمملكة، مع الاستعداد للمشاركة في ، مع إمكانية مواجهة النصر بقيادة أو .وأدى الخروج المبكر من كأس الاتحاد إلى تقليص عدد مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم إلى 40 مباراة فقط، وهو أقل عدد يخوضه الفريق خلال 111 عامًا، مع تبقي 17 مباراة فقط حتى نهاية الموسم.يأتي ذلك في ظل غياب مانشستر يونايتد عن البطولات الأوروبية هذا الموسم، بعدما خسر نهائي أمام توتنام في مايو الماضي، وإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر.