كلوب وهالاند.. مخطط ريال مدريد المقبل

وكان الفريق الملكي خسر، الأحد الماضي، نهائي أمام غريمه التقليدي برشلونة بالنتيجة ذاتها (3-2) في ، لتتفاقم حالة الإحباط داخل أروقة النادي.وأحدثت الهزيمتان صدمة قوية لدى الجماهير واللاعبين، وكذلك المدرب الجديد ، وسط توقعات بتبعات قاسية وهزات عنيفة داخل " ".وتعرّض رئيس النادي لانتقادات حادة، خاصة بعد قرار إقالة المدرب في توقيت حساس، دون منحه فرصة استكمال الموسم على الأقل.وذكرت تقارير إعلامية أن قد يتجه إلى تقليص دوره الإداري في المستقبل القريب، وترك مساحة أكبر لإدارة الملفات الإستراتيجية للمغربي أنس الغراري، المستشار المقرّب منه وأحد أبرز رجالاته على الصعيدين المالي والاقتصادي.وبحسب الصحفي بيبي ألفاريز، فإن المستشار المقرّب من بيريز يخطط لإطلاق ثورة كبرى خلال الصيف المقبل، استعدادًا لموسم 2026-2027.ويضع الغراري على رأس أولوياته التعاقد مع المدرب ، الذي يشغل حاليًّا منصب مدير كرة القدم في مجموعة "رد بول" التي تشرف على عدة أندية، في محاولة لإقناعه بالعودة إلى التدريب وخوض تحدي قيادة "أفضل فريق في العالم".كما تتضمن الخطة السعي للتعاقد مع المهاجم النرويجي ، نجم ، والذي تشير التقارير إلى أنه يضع ارتداء قميص هدفًا مستقبليًّا في مسيرته.