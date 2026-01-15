فليك يفقد صبره ويحسم بقاء مخيب الامال في برشلونة

ويتعلق الأمر بالمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، الذي ظهرت شكوك في الفترة الماضية حول استمراره مع .وكان أراوخو قد غاب لعدة أسابيع، بعدما حصل على فترة راحة بإذن من النادي، بسبب معاناته من ضغوط نفسية بعد طرده في مباراة بدوري أبطال أوروبا نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم عاد للمشاركة مؤخرا.وفقا لما ذكرته صحيفة "إل ناسيونال" ، فإن فليك فقد صبره على أراوخو وطلب رحيله عن الفريق.السبب الرئيسي هو أن أداء أراوخو بعد عودته لم يكن بالمستوى المطلوب، وهي المشكلة ذاتها التي عانى منها قبل الراحة التي حصل عليها مؤخرا.وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفني وديكو، المدير الرياضي، متفقان على أن دورة اللاعب في النادي تقترب من نهايتها، لذا طلب فليك أن يتم بيعه وضم قلب دفاع جديد.وفي الوقت الحالي يسعى برشلونة لتوفير المبالغ المالية المطلوبة للتعاقد مع قلب دفاع جديد يتمتع بالقيادة والجاهزية المستمرة.وكان من المتوقع أن يصبح أراوخو قائد الدفاع بعد رحيل إينيغو ، خاصة أنه بالفعل أحد قادة الفريق، لكن وضعه في الفترة الأخيرة يُنظر إليه على أنه "مخيب للآمال".جدير بالذكر أن أراوخو صاحب الـ26 عاما شارك في 16 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، علما بأن عقده، الذي تم تمديده مطلع العام الماضي، يمتد حتى صيف 2031.