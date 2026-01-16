Alsumaria Tv
موعدان مبدئيان لانتخابات رئاسة برشلونة.. 4 مرشحين

رياضة

2026-01-16 | 14:56
موعدان مبدئيان لانتخابات رئاسة برشلونة.. 4 مرشحين
451 شوهد

يعتزم مجلس إدارة نادي برشلونة عقد اجتماع حاسم يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب مواجهة الفريق أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، لمناقشة بند واحد على جدول الأعمال، يتمثل في تحديد الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية المقبلة للنادي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن النظام الأساسي لبرشلونة ينص على إجراء الانتخابات خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس/آذار و15 يونيو/حزيران المقبلين، مع تفضيل إقامتها في يوم مباراة على أرض الفريق بهدف تشجيع مشاركة الأعضاء، رغم أن هذا الخيار يبقى توصية غير ملزمة.

وكان رئيس النادي الحالي، خوان لابورتا، قد لمح خلال الأسابيع الماضية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة على أداء الفريق، خاصة مع اقتراب المنافسة على جميع الألقاب تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وبحسب المعطيات الحالية، يتجه لابورتا إلى اختيار أحد موعدين محتملين لإجراء الانتخابات: الأول في 15 مارس/آذار، تزامناً مع مباراة برشلونة أمام إشبيلية على ملعب كامب نو، أو الثاني في 22 من الشهر ذاته بالتزامن مع مواجهة رايو فاليكانو. ويُعد الموعد الأخير الأقرب، نظراً لاحتمال خوض برشلونة مباراة في 14 مارس/آذار ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في حال التأهل.

وبمجرد الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، سيكون لزاماً على خوان لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة الراغبين في الترشح مجدداً تقديم استقالاتهم، وذلك لتجنب تشكيل مجلس إدارة مؤقت، مع الإبقاء على بعض الأعضاء في مناصبهم طوال العملية الانتخابية.

وفي حال فوز لابورتا بولاية جديدة، ورغبة بعض أعضاء المجلس في الاستمرار، فسيتم التصديق على ذلك خلال أول اجتماع للجمعية العمومية للمندوبين.

وعلى صعيد المرشحين، تضم القائمة الحالية أربعة أسماء رسمية للتنافس على رئاسة النادي، وهم: خوان لابورتا (الرئيس الحالي)، فيكتور فونت (وصيف الانتخابات الماضية)، إلى جانب تشافي فيلاخونا ومارك سيريا، مع ترقب إعلان أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة.
