موعدان مبدئيان لانتخابات رئاسة برشلونة.. 4 مرشحين

وذكرت صحيفة “آس” أن النظام الأساسي لبرشلونة ينص على إجراء الانتخابات خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس/آذار و15 يونيو/حزيران المقبلين، مع تفضيل إقامتها في يوم مباراة على أرض الفريق بهدف تشجيع مشاركة الأعضاء، رغم أن هذا الخيار يبقى توصية غير ملزمة.وكان رئيس النادي الحالي، ، قد لمح خلال الأسابيع الماضية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة على أداء الفريق، خاصة مع اقتراب المنافسة على جميع الألقاب تحت قيادة المدرب .وبحسب المعطيات الحالية، يتجه إلى اختيار أحد موعدين محتملين لإجراء الانتخابات: الأول في 15 مارس/آذار، تزامناً مع مباراة برشلونة أمام على ، أو الثاني في 22 من الشهر ذاته بالتزامن مع مواجهة رايو فاليكانو. ويُعد الموعد الأخير الأقرب، نظراً لاحتمال خوض برشلونة مباراة في 14 مارس/آذار ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في حال التأهل.وبمجرد الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، سيكون لزاماً على خوان لابورتا وأعضاء الراغبين في الترشح مجدداً تقديم استقالاتهم، وذلك لتجنب تشكيل مؤقت، مع الإبقاء على بعض الأعضاء في مناصبهم طوال العملية الانتخابية.وفي حال فوز لابورتا بولاية جديدة، ورغبة بعض أعضاء المجلس في الاستمرار، فسيتم التصديق على ذلك خلال أول اجتماع للجمعية العمومية للمندوبين.وعلى صعيد المرشحين، تضم القائمة الحالية أربعة أسماء رسمية للتنافس على رئاسة النادي، وهم: خوان لابورتا (الرئيس الحالي)، (وصيف الانتخابات الماضية)، إلى جانب فيلاخونا ومارك سيريا، مع ترقب إعلان أسماء أخرى خلال الفترة المقبلة.