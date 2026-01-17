رونالدو يعرض قصر أحلامه للبيع (صورة)

وكان النجم يخطط للاستقرار في فيلته الفاخرة بعد اعتزاله كرة القدم.ويقع العقار في منطقة كوينتا دا مارينها بمدينة كاسكايس وتبلغ مساحة القصر 5 آلاف ويضم مسبحين أحدهما داخلي والآخر خارجي بمساحة 37 متراً مربعا يطل على إضافة إلى سينما وصالة ألعاب رياضية وحدائق ومرآب يستوعب 20 سيارة.وأفادت تقارير أن "القصر سيحظى بشاطئ صناعي خاص وملعب غولف"، مشيرة إلى أن "قيمته تبلغ 25 مليون يورو".ووفقا لبرنامج "V+ Fama" التلفزيوني البرتغالي فإن هاجس انعدام الخصوصية شكل العامل الأبرز خلف هذا التوجه لا سيما بعد فشل في شراء الأراضي المجاورة بما فيها قطعة أرض تابعة لفندق فاخر وملعب غولف قريب لتعزيز الإجراءات الأمنية حول منزله.ورغم الحديث عن عرض الفيلا للبيع لا يستبعد أن يحتضن القصر حدثا شخصيا مهما قبل ذلك إذ أشارت التقارير إلى احتمال إقامة حفل زفاف رونالدو على خطيبته داخل العقار نفسه في حال تم الاتفاق النهائي.وتبقى الخطوة إن نفذت واحدة من أكثر القرارات المفاجئة في حياة النجم البرتغالي الذي يبدو أنه لا يزال يعيد رسم ملامح مستقبله خارج الملاعب.