لأول مرة في تاريخه.. برشلونة يستغنى عن الشعارات الإنسانية لإنقاذ ميزانيته

ومن أجل تحقيق هذا الاستقرار، تبحث عن جميع السبل الممكنة لزيادة الإيرادات، سواء عبر بيع اللاعبين أو من خلال إبرام شراكات تجارية جديدة.ووفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة "سبورت" ، بات قريبًا من فتح مصدر دخل جديد، عبر وضع راعٍ تجاري على قميص الفريق الأول.على مدار أكثر من عقد، خصص البلوغرانا المساحة الخلفية من ، أسفل الرقم، لقضايا إنسانية واجتماعية بدلًا من الاستفادة التجارية.ومنذ عام 2012، حمل هذا المكان شعار منظمة "يونيسف"، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مفوضية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ابتداءً من صيف 2022، وهي الوكالة المسؤولة عن حماية الأشخاص الذين اضطروا للفرار بسبب النزاعات والحرب والاضطهاد.وبعيدًا عن تحقيق أرباح، كان النادي يدفع نحو 400 ألف يورو سنويًا لصالح ، في إطار هذا التعاون الإنساني.ومع اقتراب انتهاء عقد الشراكة مع المفوضية هذا الصيف، قرر برشلونة استغلال هذه المساحة تجاريًا للمرة الأولى في تاريخه.وأوضح التقرير أن النادي تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا من علامة تجارية مرتبطة بأسواق اقتصادية ناشئة، ما قد يشكل دفعة قوية لخزينة النادي.الدعوة لجمعية عمومية غير عاديةومع وجود "سبوتيفاي" كراعٍ رئيسي على صدر القميص، واستعداد شركة "ميديا" لتحل محل "أمبيلايت" على الكم، فإن ستكمل ثلاثية تجارية مربحة على قميص الفريق.ورغم نية قبول العرض لتخفيف الضغوط المالية، فإن الاتفاق لم يُحسم بعد، إذ يتطلب مصادقة أعضاء النادي.ولهذا الغرض، سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، للتصويت على هذه الصفقة الجديدة، إلى جانب المصادقة على اتفاقية "سبوتيفاي" الحالية الخاصة بقميص الفريق وحقوق تسمية .من ناحية أخرى، يستعد برشلونة حاليًا لخوض مباراة مهمة للغاية أمام نظيره غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت .