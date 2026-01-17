صراع البرونزية.. مصر تواجه نيجيريا الليلة في قمة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا

وكان منتخب قد تلقى الهزيمة في مباراته الماضية أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا ليضطر إلى خوض مباراة تحديد المركز الثالث.كما فشل منتخب نيجيريا في بلوغ المباراة النهائية بعدما خسر أمام منتخب بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين.وتحمل مباراة مصر ونيجيريا أهمية خاصة حيث يسعى كلا المنتخبين إلى إنهاء في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالفوز وحصد الميدالية البرونزية في ظل رغبة كل طرف في مصالحة جماهيره بعد الإخفاق في الوصول للنهائي.وجمعت 9 مباريات سابقة بين منتخبي مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا وحقق منتخب مصر الفوز في مباراتين مقابل 4 انتصارات لنيجيريا وجاء التعادل في 3 مواجهات.وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت والسعودية، السادسة مساء بتوقيت مصر وتذاع عبر قناة beIN Sports MAX1.وللجماهير التي تفضل المشاهدة دون اشتراك تبث بعض مباريات البطولة عبر قنوات أرضية مفتوحة أبرزها: القناة الأرضية، والقناة المغربية الأرضية.