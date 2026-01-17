"نجوم العراق".. الزوراء يلحق اول خسارة باربيل هذا الموسم

تمكن فريق ، من الفوز على ضيفه 1-0، وهي تعد الخسارة الاولى لاربيل منذ انطلاق دوري 2025-2026، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم لكرة القدم.





وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 23 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد عند النقطة 30 بالمركز الاول. وسجل هدفه عند الدقيقة 68 عن طريق اللاعب .