يونايتد يصعق السيتي بثنائية ويقتحم المربع الذهبي للبريميرليج

جاء الهدف الأول لصالح ، في الدقيقة 65 من هجمة مرتدة انطلق بها ثم مررها أرضية إلى ، الذي سددها أرضية قوية مرت على يسار .وعزز باتريك دورجو من تقدم أمام السيتي، في الدقيقة 76 بعد عدة تمريرات وصلت عند أرسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها دورجو ليسكنها شباك دوناروما.بهذا الفوز رفع رصيده إلى 35 نقطة، يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من تحقيق 9 انتصارات و8 تعادلات وتلقي 5 هزائم.بينما تجمد رصيد عند 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، من تحقيق 13 انتصار و4 تعادلات، إضافة إلى تلقي 5 هزائم.