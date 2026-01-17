ليفربول يواصل نزيف النقاط

نيجيريا تخطف برونزية أمم أفريقيا على حساب مصر
13:32 | 2026-01-17
الدوري الاسباني.. ريال مدريد يهزم ليفانتي ويقلص الفارق مع برشلونة مؤقتاً
10:16 | 2026-01-17
يونايتد يصعق السيتي بثنائية ويقتحم المربع الذهبي للبريميرليج
09:40 | 2026-01-17
"نجوم العراق".. الزوراء يلحق اول خسارة باربيل هذا الموسم
09:04 | 2026-01-17
صراع البرونزية.. مصر تواجه نيجيريا الليلة في قمة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا
06:31 | 2026-01-17
لأول مرة في تاريخه.. برشلونة يستغنى عن الشعارات الإنسانية لإنقاذ ميزانيته
05:51 | 2026-01-17