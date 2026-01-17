ليفربول يواصل نزيف النقاط

وضع النجم الألماني فلوريان فيرتس أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.ورد اللاعب الإنجليزي ماركوس إدواردز بهدف التعادل بحلول الدقيقة 64.علما أن اللاعب الهنغاري أهدر ركلة جزاء "للريدز" في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول على ملعب "أنفيلد.واكتفى فريق بنقطة واحدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى36 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".في المقابل رفع نادي رصيد إلى 14 نقطة ويشغل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب.