خطأ تحكيمي كارثي.. جدل حول ركلة جزاء ريال مدريد

وتغلب على ضيفه ليفانتي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب " "، ضمن الجولة الثانية والعشرين من .وافتتح المهاجم الفرنسي التسجيل لفريق في الدقيقة الثامنة والخمسين من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.وأثارت ركلة الجزاء التي حصل عليها مبابي في الدقيقة الـ57 تحكيميا كبيرا وردود أفعال مختلفة بين من اعتبر قرار الحكم إسبينوزا صحيحا وبين من رأى أنه ارتكب خطأ كارثيا.ووفقا لحساب "أرشيفو فار"، فإن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم تحدد موقفها ولم تستدع الحكم للتثبت، بل تنصلت من مسؤوليتها في مباراة ريال مدريد وليفانتي.وأضاف: "لقد تجاوز مبابي بالفعل مدافع ليفانتي ديلا قبل أن يلمسه الأخير، لكنه سقط قبل اللمس، وهذا ما يعني أن العملية لم تكن تستوجب الإعلان عن ركلة الجزاء".وكشف حساب (ArchivoVAR) أن مبابي بدأ بالسقوط والتهاوي قبل وقوع أي احتكاك فعلي مع المدافع، ما يعني أن التلامس اللاحق لم تكن له أية صلة بالعملية وبالتالي كان على الحكم الإشارة إلى استمرار اللعب.وأوضح المصدر ذاته، أن "المهاجم الفرنسي لم تكن لديه نية حقيقية لمواصلة اللعب أو المنافسة على الكرة، بل ركز على استخلاص الخطأ، وهو ما يجعل ركلة الجزاء غير مستحقة".ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 48 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة وبين المتصدر برشلونة قبل مباراته أمام مضيفه مساء اليوم الأحد.