تحرك عاجل من الاتحاد المغربي بشأن انسحاب السنغال من نهائي كأس إفريقيا

وجاء في بيان نشره "تعلن أنها ستلجأ للمساطر القانونية لدى الإفريقية لكرة القدم والاتحاد للبت في انسحاب المنتخب من ملعب المباراة النهائية أمام المنتخب وما صاحبه من أحداث بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء صحيحة بإجماع المختصين مما أثر بشكل كبير على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين".وأضاف البيان "من جهة أخرى تتقدم لكرة القدم بالشكر الجزيل لكافة الجماهير المغربية التي ظلت وفية للمنتخب الوطني بحضورها الكثيف وتشجيعاتها المثالية في كافة مباريات وباقي المباريات، كما تشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة القارية".وشهدت الدقائق الأخيرة لمباراة والسنغال التي أقيمت أمس الأحد في الرباط، أحداثا مثيرة، حين ألغى الحكم هدفا للسنغال، ثم احتسب ركلة جزاء لصالح المغرب.واعترض منتخب السنغال بشدة على قرار ركلة الجزاء، وصل إلى حد الانسحاب من المباراة، قبل أن يعود لاستكمالها تحت ضغط التدخلات الرسمية.وفي اللعبة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تصدى حارس مرمى السنغال بسهولة لركلة الجزاء التي نفذها بطريقة ضعيفة وغير موفقة.وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، انتقلت المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث سجل بابي جاي هدف الفوز للسنغال في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، بتسديدة صاروخية استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس .وبهذه الخسارة، فشل المنتخب المغربي في أن يتوَّج بلقبه الثاني في تاريخه في البطولة القارية، والأول منذ نصف قرن، بعد أن حقق لقبه الأول والوحيد عام 1976 في إثيوبيا.