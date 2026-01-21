من هو "ميسي المغرب" الذي وقع لتشيلسي؟

وأوضح عبر بيان نشره على موقعه أن العقد الجديد سيربط رباج بالفريق اللندني إلى غاية صيف عام 2028، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته داخل أسوار النادي، بعد تألقه اللافت رفقة فئات الفتيان والشباب.ويبلغ رباج من العمر 16 عاما، إذ ولد في 15 تشرين الاول 2009 بمدنية ليستر لأب مغربي وأم إنجليزية، ويملك أهلية تمثيل ثلاثة منتخبات هي وإنجلترا وفرنسا، لكنه استقر على تمثيل المنتخب .ويحظى رباج باهتمام إعلامي واسع في إنجلترا، حيث أطلقت عليه بعض الأوساط الرياضية لقب "ميسي تشيلسي"، بينما يطلق عليه مشجعوه في المغرب اسم "ميسي المغرب"، وذلك نظرا إلى أسلوب لعبه القائم على السرعة الفائقة والتحكم الاستثنائي بالكرة، فضلا عن التشابه الملحوظ في ملامحه مع النجم .وقد انضم رباج إلى تشيلسي قادما من في فئة تحت 12 عاما، وتطور ليصبح لاعب وسط هجومي مبدع، ولعب دورا بارزا خلال مراحله السنية في النادي.وفي الموسم الحالي، كان رباج أحد أبرز اللاعبين في صفوف فريق تشيلسي تحت 18 عاما، حيث شارك في 13 مباراة عبر جميع المسابقات، منها 7 مباريات في الدوري الإنجليزي.وقد قدم أداء استثنائيا في الجولة الماضية، حين سجل ثلاثية (هاتريك) في فوز الفريق الشاب على بنتيجة 5–1، ليحافظ "شباب " على سجلهم من الهزائم في الدوري حتى الآن.كما شارك رباج في مشوار الفريق بكأس للشباب، حيث بدأ أساسيا في انتصار الدور الرابع على برينتفورد، كما خاض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام فريق كاراباخ الأذربيجاني، قبل أن يسجل هدفه الأول مع فريق تحت 19 عاما في التعادل 1–1 أمام برشلونة.وعلى الصعيد الدولي، يمثل رباج المنتخب المغربي، وكان جزءا من التشكيلة التي توجت بكأس أمم إفريقيا للناشئين (تحت 17 عاما) في نيسان 2025.