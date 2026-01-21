هل تفقد السنغال لقب كأس إفريقيا؟.. عقوبات قاسية تنتظر "أسود التيرانغا"

وكان هدف بابي غي الصاروخي في الشوط الإضافي الأول للمباراة التي أقيمت الأحد الماضي في الرباط، قد منح "أسود التيرانغا" لقبهم الثاني خلال أربع سنوات، لكن الفرح تخلله مشهد غير مسبوق، حين أمر المدرب بابي تياو لاعبيه بمغادرة الملعب بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، وذلك بعد لحظات فقط من إلغاء هدف للسنغال.وتوقفت المباراة لنحو 20 دقيقة، قبل أن يتدخل قائد منتخب السنغال ويقنع زملاءه بالعودة من غرف الملابس لإكمال اللقاء.وبعد العودة، أتيحت فرصة ذهبية أمام لمنح أول لقب قاري منذ 1976، لكنه أهدر ركلة الجزاء بمحاولة "بانينكا" بسيطة تصدى لها الحارس ، ليمهد الطريق أمام السنغال لخطف اللقب في الأشواط الإضافية.هل يسحب اللقب من السنغال؟رغم الغضب الواسع، يرى المختصون أن سيناريو سحب اللقب "مستبعد جدا"، لأن المباراة استكملت حتى صافرة النهاية وانتهت بنتيجة طبيعية داخل المستطيل الأخضر.ووفق لوائح " " و"الكاف"، فإن النتيجة تعتمد ما دامت المباراة لم تلغ رسميا بسبب الانسحاب.كما تشير تقارير إعلامية إلى أن لكرة القدم، الذي أكد في بيانه الصادر يوم الاثنين الماضي أنه سيسلك المساطر القانونية لدى الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي للبت في واقعة انسحاب المنتخب السنغالي من أرض الملعب، لا يهدف إلى "سحب اللقب"، بل إلى "إرساء العدالة الرياضية" ومنع تكرار سلوك قد يفتح الباب أمام في البطولات المستقبلية.عقوبات رادعة في الانتظارورغم أن اللقب في مأمن، فإن السنغال ليست بعيدة عن العقاب.فبحسب لوائح الإفريقية، وكما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، قد تشمل العقوبات:-غرامة مالية ضخمة: تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يورو بسبب سوء سلوك الوفد والجماهير.-إيقافات فردية: قد يحرم المدربون واللاعبون المتورطون من المشاركة في 4 إلى 6 مباريات، ما قد يحرمهم من 2026 إذا طبقت العقوبات خلال البطولة.-لعب المباريات القادمة خلف أبواب مغلقة، مع احتمال منع الجماهير من السفر لمؤازرة الفريق.الاستبعاد من كأس العالم؟لا توجد أي مؤشرات رسمية تدعم هذا السيناريو حتى الآن خاصة.ووفقا لمعلومات من شبكة "RMC Sport" الفرنسية، لن يتخذ (فيفا) أي إجراء تأديبي في هذا الشأن، إذ يعود القرار إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المسؤول عن تنظيم بطولة .وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نشر بيانا الإثنين أدان فيه "السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال النهائي"، مؤكدًا أنه "يجري مراجعة جميع اللقطات وسيحيل الملف إلى الهيئات التأديبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".