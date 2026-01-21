Alsumaria Tv
هل تفقد السنغال لقب كأس إفريقيا؟.. عقوبات قاسية تنتظر "أسود التيرانغا"

رياضة

2026-01-21 | 12:56
هل تفقد السنغال لقب كأس إفريقيا؟.. عقوبات قاسية تنتظر &quot;أسود التيرانغا&quot;
450 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
رغم تتويجها بكأس أمم إفريقيا 2025 بعد فوزها على المغرب بهدف نظيف، تواجه السنغال عقوبات تأديبية جراء انسحاب لاعبيها المؤقت من الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي مثير للجدل.

وكان هدف بابي غي الصاروخي في الشوط الإضافي الأول للمباراة التي أقيمت الأحد الماضي في الرباط، قد منح "أسود التيرانغا" لقبهم الثاني خلال أربع سنوات، لكن الفرح تخلله مشهد غير مسبوق، حين أمر المدرب السنغالي بابي تياو لاعبيه بمغادرة الملعب بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، وذلك بعد لحظات فقط من إلغاء هدف للسنغال.
وتوقفت المباراة لنحو 20 دقيقة، قبل أن يتدخل قائد منتخب السنغال ساديو ماني ويقنع زملاءه بالعودة من غرف الملابس لإكمال اللقاء.
وبعد العودة، أتيحت فرصة ذهبية أمام إبراهيم دياز لمنح المغرب أول لقب قاري منذ 1976، لكنه أهدر ركلة الجزاء بمحاولة "بانينكا" بسيطة تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، ليمهد الطريق أمام السنغال لخطف اللقب في الأشواط الإضافية.
هل يسحب اللقب من السنغال؟
رغم الغضب الواسع، يرى المختصون أن سيناريو سحب اللقب "مستبعد جدا"، لأن المباراة استكملت حتى صافرة النهاية وانتهت بنتيجة طبيعية داخل المستطيل الأخضر.
ووفق لوائح "الفيفا" و"الكاف"، فإن النتيجة تعتمد ما دامت المباراة لم تلغ رسميا بسبب الانسحاب.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي أكد في بيانه الصادر يوم الاثنين الماضي أنه سيسلك المساطر القانونية لدى الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي للبت في واقعة انسحاب المنتخب السنغالي من أرض الملعب، لا يهدف إلى "سحب اللقب"، بل إلى "إرساء العدالة الرياضية" ومنع تكرار سلوك قد يفتح الباب أمام الفوضى في البطولات المستقبلية.
عقوبات رادعة في الانتظار
ورغم أن اللقب في مأمن، فإن السنغال ليست بعيدة عن العقاب.
فبحسب لوائح كأس الأمم الإفريقية، وكما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، قد تشمل العقوبات:
-غرامة مالية ضخمة: تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يورو بسبب سوء سلوك الوفد والجماهير.
-إيقافات فردية: قد يحرم المدربون واللاعبون المتورطون من المشاركة في 4 إلى 6 مباريات، ما قد يحرمهم من كأس العالم 2026 إذا طبقت العقوبات خلال البطولة.
-لعب المباريات القادمة خلف أبواب مغلقة، مع احتمال منع الجماهير من السفر لمؤازرة الفريق.
الاستبعاد من كأس العالم؟
لا توجد أي مؤشرات رسمية تدعم هذا السيناريو حتى الآن خاصة.
ووفقا لمعلومات من شبكة "RMC Sport" الفرنسية، لن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي إجراء تأديبي في هذا الشأن، إذ يعود القرار إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المسؤول عن تنظيم بطولة كأس إفريقيا.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نشر بيانا الإثنين أدان فيه "السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال النهائي"، مؤكدًا أنه "يجري مراجعة جميع اللقطات وسيحيل الملف إلى الهيئات التأديبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
