اتهام مدافع باريس سان جيرمان وزوجته بالاتجار بالبشر

ووفقا لما ورد في الشكوى المقدمة إلى نيابة ، فإن عائلة كولومبية مكونة من خمسة أفراد (الأب والأم وثلاثة أطفال) عملت لدى الزوجين خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 حتى 2025 دون أي أوراق رسمية.وأوضحت العائلة أنها كانت تؤدي مهام متعددة شملت الحراسة المنزلية، والأعمال المنزلية، والطهي، ورعاية الأطفال.وأكدت العائلة في إفادتها أنها تعرضت لسوء معاملة واستغلال، تمثل في تقاضي أجور أقل من المتفق عليه، مع وعود متكررة بتسوية أوضاعهم القانونية، دون أن يتم الوفاء بها.كما أشاروا إلى أنهم عوملوا بطريقة وصفت بأنها قريبة من "العبودية الحديثة".من جهتها، صرحت محامية العائلة لولا دوبوا، بأن هرنانديز لعب دورا مباشرا في تفاقم الوضع المالي والاجتماعي للضحايا، معتبرة أن ما حدث يرقى إلى ممارسات استغلالية خطيرة.في المقابل، نفى هرنانديز وزوجته جميع الاتهامات الموجهة إليهما، وأكدا أنهما مصدومان مما وصف بـ"الادعاءات الكاذبة"، مشددين على ثقتهما في القضاء الفرنسي لإثبات براءتهما.يذكر أن لوكاس هرنانديز انضم إلى صفوف عام 2023، وشارك خلال الموسم الحالي في 17 مباراة بقميص الفريق الباريسي.