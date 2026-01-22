لماذا طالب مدرب السنغال لاعبيه بالانسحاب امام المغرب في نهائي أمم افريقيا؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تدرس انسحابا عسكريا من سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا طالب مدرب السنغال لاعبيه بالانسحاب امام المغرب في نهائي أمم افريقيا؟

رياضة

2026-01-22 | 10:12
لماذا طالب مدرب السنغال لاعبيه بالانسحاب امام المغرب في نهائي أمم افريقيا؟
455 شوهد

تحدث باب ثياو مدرب المنتخب السنغالي اليوم الخميس، عن قراره المثير للجدل بسحب لاعبيه نحو غرف تبديل الملابس خلال الدقائق الأخيرة من نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب.

وكان هدف بابي غي الصاروخي في الشوط الإضافي الأول للمباراة التي أقيمت الأحد الماضي في الرباط، قد منح "أسود التيرانغا" لقبهم الثاني خلال أربع سنوات، لكن الفرح تخلله مشهد غير مسبوق، حين أمر المدرب السنغالي بابي تياو لاعبيه بمغادرة الملعب بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، وذلك بعد لحظات فقط من إلغاء هدف للسنغال.

وتوقفت المباراة لنحو 20 دقيقة، قبل أن يتدخل قائد منتخب السنغال ساديو ماني ويقنع زملاءه بالعودة من غرف الملابس لإكمال اللقاء.
وبرر باب ثياو في رسالة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تصرفه بأنه كان محاولة لحماية لاعبيه من "الظلم التحكيمي" ومن "تحيز" الموقف في تلك اللحظات المشحونة.

وأضاف "البطولة كانت استثنائية من حيث التنظيم والمستوى الفني، لكنها انتهت بطريقة دراماتيكية لم يكن يقصد من خلالها مخالفة مبادئ اللعبة التي يعشقها".
وأشار باب ثياو إلى أن رد فعله كان "عاطفيا" بحتا، وجاء نتيجة شعوره بالإحباط بعد إلغاء هدف للسنغال واحتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، مؤكدا أن التشاور بين أعضاء المنتخب أدى في النهاية لقرار العودة واستكمال اللقاء من أجل الجماهير السنغالية.
كما وجه المدرب اعتذارا صريحا لكل من اعتبر سلوكه إساءة، مشددا على أن عشاق كرة القدم يدركون تماما أن المشاعر جزء لا يتجزأ من هذه الرياضة، خاصة في اللحظات الكبرى.
وفي ختام رسالته، وجه ثياو تحية فخر للاعبيه الـ28 الذين وصفهم بـ"المحاربين"، مؤكدا أنهم بذلوا العرق والدم والروح من أجل وطنهم، ومعربا عن سعادته بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين المميزين.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

السنغال

الانسحاب

المغرب

الكاف

افريقيا

النهائي

ساديو ماني

نهائي كأس

كأس الأمم

السنغالي

المحارب

الرياض

ﻹعادة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
النوارس تهزم غزلان البادية في دوري نجوم العراق
13:22 | 2026-01-22
قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم.. من المتصدر
12:38 | 2026-01-22
الموت يفجع كوناتي نجم ليفربول
12:05 | 2026-01-22
بينها الزوراء والنجف.. 5 مواجهات مثيرة بانطلاق الجولة الـ14 من دوري النجوم اليوم
04:04 | 2026-01-22
قرار جديد.. ريال مدريد يدرس عودة أنشيلوتي
02:38 | 2026-01-22
اتهام مدافع باريس سان جيرمان وزوجته بالاتجار بالبشر
00:56 | 2026-01-22
التربية تصدر توجيهاً &quot;ملزماً&quot; لكل مدارس العراق
26.3%
10:42 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
10:42 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
16.97%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
16.25%
04:15 | 2026-01-22
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
04:15 | 2026-01-22
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
15.67%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
15.36%
08:22 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
08:22 | 2026-01-21
الاعلام الأمني توجه رسالة من 3 نقاط الى المواطنين
9.45%
10:40 | 2026-01-21
الاعلام الأمني توجه رسالة من 3 نقاط الى المواطنين
10:40 | 2026-01-21
المزيد
ارتفعت
ارتفعت
انخفضت
انخفضت
لا أعلم
لا أعلم
لم تتغير
لم تتغير
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شاهد.. استمرار الحركة التجارية في منفذ القائم الحدودي مع سوريا
Play
شاهد.. استمرار الحركة التجارية في منفذ القائم الحدودي مع سوريا
03:02 | 2026-01-22
شاهد.. حال المراجعين على البطاقة الموحدة في الموصل
Play
شاهد.. حال المراجعين على البطاقة الموحدة في الموصل
09:46 | 2026-01-21
ماء الأنبار تصدر توضيحا بشأن البقعة الزيتية في نهر الفرات: عرضية وتأثيرها محدود (فيديو)
Play
ماء الأنبار تصدر توضيحا بشأن البقعة الزيتية في نهر الفرات: عرضية وتأثيرها محدود (فيديو)
05:52 | 2026-01-21
شاهد.. أعمدة الدخان تتصاعد جراء الاشتباكات في سوريا قرب الحدود العراقية
Play
شاهد.. أعمدة الدخان تتصاعد جراء الاشتباكات في سوريا قرب الحدود العراقية
04:33 | 2026-01-21
تزامنا مع احداث كرد سوريا.. مسعود بارزاني في الفاتيكان للقاء البابا ليو الرابع عشر
Play
تزامنا مع احداث كرد سوريا.. مسعود بارزاني في الفاتيكان للقاء البابا ليو الرابع عشر
02:55 | 2026-01-21
بالتزامن مع محنة قسد.. ضحايا بقصف مقر حزب كردي إيراني في أربيل
Play
بالتزامن مع محنة قسد.. ضحايا بقصف مقر حزب كردي إيراني في أربيل
01:57 | 2026-01-21
حريق بوزارة الزراعة و الدفاع المدني يتوجه للحادث
Play
حريق بوزارة الزراعة و الدفاع المدني يتوجه للحادث
01:28 | 2026-01-21
السيد الصدر لرئيس أركان الجيش: اعتبرني جندي وياكم
Play
السيد الصدر لرئيس أركان الجيش: اعتبرني جندي وياكم
12:52 | 2026-01-20
السيد الصدر يجري اتصالا مباشراً بالقوات الأمنية المرابطة على الحدود: خذوا اعلى درجات الحذر
Play
السيد الصدر يجري اتصالا مباشراً بالقوات الأمنية المرابطة على الحدود: خذوا اعلى درجات الحذر
10:08 | 2026-01-20
"إلى الجبهة دفاعا عن الشرف والأرض".. أكراد من السليمانية يعلنون عبر السومرية التوجه إلى روجافا دعما لقسد
Play
"إلى الجبهة دفاعا عن الشرف والأرض".. أكراد من السليمانية يعلنون عبر السومرية التوجه إلى روجافا دعما لقسد
08:50 | 2026-01-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.