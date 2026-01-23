أسعار تذاكر مونديال 2026 تثير الجدل والفيفا يعلق

وخلال كلمته في بسويسرا، تطرق إنفانتينو إلى المخاوف المتعلقة باستضافة لنهائيات صيف العام المقبل، في ظل التوترات الداخلية هناك، مشيرا إلى أن "انتقادات مشابهة سبقت استضافة قطر لمونديال 2022، لكنها تلاشت مع انطلاق البطولة".وقال رئيس " " إن "أجواء مونديال قطر كانت احتفالية وآمنة"، مضيفا بسخرية: "لأول مرة في تاريخ كأس العالم لم يتم توقيف أي مشجع بريطاني، تخيلوا مدى تميز ذلك".وأكد أن "النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستكون مشابهة"، معتبرا أن "البطولة تمثل احتفالا بالإنسانية وفرصة لتلاقي الشعوب".ورغم المخاوف التي أعربت عنها منظمات حقوقية بشأن بعض السياسات الأمريكية، شدد إنفانتينو على أن "المباراة النهائية ستكون حدثا عالميا استثنائيا"، مشيرا أيضا إلى أن "الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس لبطل العالم في 19 تموز المقبل".وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، كشف "فيفا" عن تلقيه أكثر من 500 مليون طلب خلال فترة التقديم الأخيرة التي انتهت في 13 كانون الثاني، في رقم غير مسبوق بتاريخ البطولة.وبلغ سعر ثاني أرخص فئة من تذاكر المباراة النهائية 4185 دولارا، مع توفر عدد محدود جدا من الفئة الأرخص، ما فجر موجة انتقادات واسعة، خاصة من وإنجلترا.وأوضح إنفانتينو أن "هذه الانتقادات أضرت به شخصيا"، لكنه أشار في المقابل إلى أن "الولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة الدول الأكثر طلبا للتذاكر، تليها ألمانيا ثم إنجلترا"، مؤكدا أن "الإقبال الهائل يعكس رغبة الجماهير العالمية في الحضور والمشاركة".وأكد رئيس "فيفا" ثقته بأن "جميع تذاكر المباريات الـ104 في البطولة ستباع بالكامل"، لافتا إلى أن "منصة إعادة بيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي قد تشهد بيع بعض التذاكر بأسعار أعلى من الرسمية".وأشار إنفانتينو إلى أن "فيفا باعت نحو 50 مليون تذكرة فقط خلال من تاريخ كأس العالم، في حين تلقى الاتحاد خلال أربعة أسابيع طلبات تعادل ألف عام من تاريخ البطولة دفعة واحدة"، معتبرا ذلك دليلا على ثقة الجماهير بالمنظمة وبالدول المستضيفة.وفيما يخص المخاوف المتعلقة بتأشيرات الدخول، نفى إنفانتينو صحة الأنباء عن منع جماهير من دول معينة، مؤكداً أن "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سترحب بالعالم أجمع خلال صيف 2026".