أجمل لاعبة كرة قدم في العالم تعلن عن ناديها الجديد

وعاشت أليشا ليمان تجربة احترافية متقلبة في بدأت بانضمامها إلى في صفقة مزدوجة مع شريكها السابق ورغم حصدها لقب هناك إلا أن انتقالها اللاحق إلى لم يمنحها المساحة الكافية لإثبات قدراتها الفنية.وجدت اللاعبة نفسها حبيسة مقاعد البدلاء بمشاركتها في ثلاث مباريات فقط كبديلة دون خوض أي لقاء بصفة أساسية مما دفع الطرفين في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار فسخ التعاقد بالتراضي للسماح لها بالبحث عن بيئة تنافسية تناسب تطلعاتها وجماهيريتها الواسعة.وأعلن نادي الإنجليزي ضم أليشا ليمان بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة والمحاولات الجادة لإتمام الصفقة قبل إغلاق نافذة القيد حيث تضمن الاتفاق الجديد مجموعة من البنود التي تضمن استقرارها في الدوري الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2028.ومن المرجح أن تدشن أليشا ليمان ظهورها الأول بقميص ليستر سيتي ضد فريقها القديم وست هام يوم الأحد المقبل في حال سارت الإجراءات الإدارية وفق المخطط لها لتبدأ هدافة المنتخب السويسري فصلا جديدا في مسيرتها الرياضية التي تداخلت فيها صراعات الملاعب مع بريق ومحطات الاحتراف المتعددة في القارة العجوز.وتحظى ليمان بحضور طاغ على إذ يتجاوز عدد متابعيها على "إنستغرام" وحده 17 مليون متابع.