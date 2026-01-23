ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا

ووفقا لصحيفة "آس" فإن قرر تعليق أي تحرك محتمل للتعاقد مع والذي كان يعد الخيار الأنسب والأكثر واقعية على الرغم من التكهنات التي أثيرت حول بوتشيتينيو.وعلى الرغم من ابتعاد يورغن كلوب عن إدارة الأندية حيث يعمل حاليا رئيسا لقسم كرة القدم العالمية في ريد بول إلا أن وظيفة تدريب من بين الوظائف القليلة التي قد تغريه للعودة.وترغب إدارة ريال مدريد في منح الوقت الكافي لإثبات جدارته حيث يهدف هذا القرار إلى حماية مكانته في الملابس وتجنب انطباع أنه مجرد بديل مؤقت.ويعطي ريال مدريد الأولوية للاستقرار الداخلي مع مراقبة النتائج عن قرب.وعلى الرغم من خروج ريال مدريد على يد في إلا أن الفريق عاد ليحقق فوزا كبيرا على حساب بستة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا.ويحتل النادي وصافة ترتيب " " برصيد 48 نقطة خلف صاحب المركز الأول برشلونة بفارق نقطة واحدة.