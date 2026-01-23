السعودية تهدد بقاء فينيسيسوس مع مدريد بمليار يورو

ويعتبرعرض لضم النجم البرازيلي غير مسبوق حيث تصل قيمته إلى مليار يورو كعقد طويل الأمد في واحدة من أكثر الصفقات طموحا في تاريخ كرة القدم.وبحسب الصحفي البريطاني بن جاكوبس فإن مسؤولي يعتبرون هدفا استراتيجيا لتعزيز صورتهم العالمية ويأملون في إتمام صفقة ضخمة تعكس مدى قدرة " " على جذب أبرز نجوم العالم في ظل المنافسة الشرسة مع الكبرى.ورغم تصريحات فينيسيوس الأخيرة التي أكد فيها رغبته في الاستمرار مع فإن المفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد توقفت مؤقتا عندما كان مدربا للفريق وينتظر أن تستأنف خلال الأسابيع المقبلة بعد رحيله في محاولة لتثبيت نجم الفريق الأول الذي يمتد عقده الحالي حتى 2027.ويواصل مقربون من اللاعب البرازيلي الضغط عليه لقبول العرض السعودي معتبرين أن العرض المالي الضخم لا يمكن تجاهله، في ظل الصعوبات التي يواجهها اللاعب مؤخرا داخل ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث تعرض لصافرات استهجان قوية خلال مباراة ليفانتي الأخيرة،ما أثار تساؤلات حول مدى ارتياحه داخل أروقة .تقارير أشارت أيضا إلى أن العلاقة بين اللاعب والجمهور تمر بمنعطف حساس ما يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة خصوصا إذا لم تنجح إدارة في التوصل إلى اتفاق مرضٍ قبل نهاية الموسم وهو ما قد يدفع النادي لبيع اللاعب في صيف 2026 لتجنب رحيله المجاني في العام التالي.