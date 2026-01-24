بينها ريال مدريد وليفربول.. مواجهات نارية في الدوريات العالمية اليوم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها ريال مدريد وليفربول.. مواجهات نارية في الدوريات العالمية اليوم

رياضة

2026-01-24 | 03:19
بينها ريال مدريد وليفربول.. مواجهات نارية في الدوريات العالمية اليوم
381 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

تنشر السومرية نيوز، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني.



مواعيد المباريات والقنوات الناقلة للدوريات العالمية الكبرى:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- وست هام X سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
- بيرنلي X توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- فولهام X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- مانشستر سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
- فالنسيا X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- إشبيلية X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- فياريال X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- كومو X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- فيورنتينا X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- ليتشي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- رين X لوريان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8
- لوهافر X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- مارسيليا X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- باير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
- بايرن ميونخ X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
- آينتراخت فرانكفورت X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا
- هايدينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
- ماينتس X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا
- أونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
باكستان.. ارتفاع ضحايا تفجير انتحاري داخل حفل زفاف الى 7 قتلى (فيديو)
05:52 | 2026-01-24
رسمياً.. الإثنين موعداً لانطلاق جولة جديدة من دوري النجوم
03:40 | 2026-01-24
بعد دخوله لعام كامل في غيبوبة.. هل توفي اللاعب فهد المولد؟
01:25 | 2026-01-24
السعودية تهدد بقاء فينيسيسوس مع مدريد بمليار يورو
07:19 | 2026-01-23
ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا
04:35 | 2026-01-23
متى يودع رونالدو النصر ويعلن اعتزال كرة القدم؟
03:47 | 2026-01-23
ارتفعت
ارتفعت
انخفضت
انخفضت
لا أعلم
لا أعلم
لم تتغير
لم تتغير
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الاضراب يبدأ بالجامعات.. قرار حكومي يفجّر غضب الأكاديميين ويدفع لاغلاق البوابات وتاجيل الامتحانات
Play
الاضراب يبدأ بالجامعات.. قرار حكومي يفجّر غضب الأكاديميين ويدفع لاغلاق البوابات وتاجيل الامتحانات
02:12 | 2026-01-24
في أبو غريب.. قرية مهددة بالإخلاء والسكان يناشدون الحكومة
Play
في أبو غريب.. قرية مهددة بالإخلاء والسكان يناشدون الحكومة
16:00 | 2026-01-23
كركوك.. مصلون يطردون أمام مسجد بسبب امتناعه عن الدعاء لأكراد سوريا (فيديو)
Play
كركوك.. مصلون يطردون أمام مسجد بسبب امتناعه عن الدعاء لأكراد سوريا (فيديو)
10:37 | 2026-01-23
شاهد.. أبطال العراق يصنعون أروع مشاهد الثبات وسط العواصف الثلجية على الحدود السورية
Play
شاهد.. أبطال العراق يصنعون أروع مشاهد الثبات وسط العواصف الثلجية على الحدود السورية
05:31 | 2026-01-23
شاهد.. سيول تجرف السيارات في مدينة كوساداسي السياحية بتركيا
Play
شاهد.. سيول تجرف السيارات في مدينة كوساداسي السياحية بتركيا
04:37 | 2026-01-23
شاهد.. عاصفة ثلجية تضرب الحدود العراقية ـ السورية
Play
شاهد.. عاصفة ثلجية تضرب الحدود العراقية ـ السورية
04:21 | 2026-01-23
في العراق.. انهيار ملعب لكرة القدم (فيديو)
Play
في العراق.. انهيار ملعب لكرة القدم (فيديو)
02:07 | 2026-01-23
شاهد نينوى صباح اليوم.. الرداء الأبيض يغطيها بالكامل
Play
شاهد نينوى صباح اليوم.. الرداء الأبيض يغطيها بالكامل
01:41 | 2026-01-23
شاهد.. استمرار الحركة التجارية في منفذ القائم الحدودي مع سوريا
Play
شاهد.. استمرار الحركة التجارية في منفذ القائم الحدودي مع سوريا
03:02 | 2026-01-22
شاهد.. حال المراجعين على البطاقة الموحدة في الموصل
Play
شاهد.. حال المراجعين على البطاقة الموحدة في الموصل
09:46 | 2026-01-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.