بينها ريال مدريد وليفربول.. مواجهات نارية في الدوريات العالمية اليوم

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة للدوريات العالمية الكبرى:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- وست هام X سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
- بيرنلي X توتنهام
هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- فولهام X برايتون
– الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- مانشستر سيتي
X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X ليفربول
– الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
والقنوات الناقلة
- رايو فاليكانو X أوساسونا
– الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
- فالنسيا
X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- إشبيلية
X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- فياريال
X ريال مدريد
– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
والقنوات الناقلة
- كومو X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- فيورنتينا X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- ليتشي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
والقنوات الناقلة
- رين X لوريان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8
- لوهافر X موناكو
– الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- مارسيليا X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- باير ليفركوزن
X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
- بايرن ميونخ
X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
- آينتراخت فرانكفورت
X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا
- هايدينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
- ماينتس X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا
- أونيون برلين X بوروسيا دورتموند
– الساعة 7:30 مساء