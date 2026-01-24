بينها ريال مدريد وليفربول.. مواجهات نارية في الدوريات العالمية اليوم

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة للدوريات العالمية الكبرى:مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة- وست هام X سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1- بيرنلي X هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3- فولهام X – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5- X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1بورنموث X – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات والقنوات الناقلة- رايو فاليكانو X – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4- X إسبانيول – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4- X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3- X – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات والقنوات الناقلة- كومو X تورينو – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD- فيورنتينا X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD- ليتشي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HDمواعيد مباريات والقنوات الناقلة- رين X لوريان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8- لوهافر X – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4- مارسيليا X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6مواعيد مباريات- X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا- X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا- آينتراخت X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا- هايدينهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا- ماينتس X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا- أونيون برلين X – الساعة 7:30 مساء